Por dónde pasan Boca vs. Central Córdoba y qué canal lo transmite en vivo

Este viernes se enfrentan Boca y Central Córdoba por la fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en la Bombonera, a partir de las 21.30, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 11 puntos, producto de apenas dos victorias, cinco empates y una derrota. En la última jornada empató 2 a 2 con Gimnasia de Mendoza como visitante y recientemente venció a San Pablo por 1 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Ferroviario, por su parte, viene de perder por la mínima diferencia con Independiente en Santiago del Estero y está en el penúltimo puesto del Grupo A con siete unidades al igual que Estudiantes de La Plata, que lo supera por diferencia de gol (-1 contra -4).

Central Córdoba atraviesa un presente complejo y está obligado a sumar puntos en los próximos partidos Instagram @cacc.sde - Captura

Boca vs. Central Córdoba: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Boca : Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.

: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira.

Así se juega la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Viernes 11 de septiembre

17 : Newell’s vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium

: Newell’s vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium 19.15 : Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - TNT Sports

: Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - TNT Sports 21.30: Boca vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

En el último partido entre Central Córdoba y Boca, por el Clausura de este año, el xeneize ganó 2 a 1 X @cacc_sde - Captura

Sábado 12 de septiembre

14.45 : Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports

: Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports 14.45 : Estudiantes de La Plata vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium

: Estudiantes de La Plata vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium 17.30 : Atlético Tucumán vs. River (Zona B) - TNT Sports

: Atlético Tucumán vs. River (Zona B) - TNT Sports 20: Talleres vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium

Domingo 13 de septiembre

14.45 : Sarmiento vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium

: Sarmiento vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium 14.45 : Tigre vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports

: Tigre vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports 17 : Argentinos Juniors vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports

: Argentinos Juniors vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports 19.15 : Independiente vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium

: Independiente vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium 21.30: Huracán vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

Lunes 14 de septiembre