Por dónde pasan Boca vs. Central Córdoba y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro correspondiente a la fecha 9 del Grupo A se disputa este viernes a las 21.130 en la Bombonera, con arbitraje de Yael Falcón Pérez
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Este viernes se enfrentan Boca y Central Córdoba por la fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en la Bombonera, a partir de las 21.30, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El xeneize se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 11 puntos, producto de apenas dos victorias, cinco empates y una derrota. En la última jornada empató 2 a 2 con Gimnasia de Mendoza como visitante y recientemente venció a San Pablo por 1 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Ferroviario, por su parte, viene de perder por la mínima diferencia con Independiente en Santiago del Estero y está en el penúltimo puesto del Grupo A con siete unidades al igual que Estudiantes de La Plata, que lo supera por diferencia de gol (-1 contra -4).
Boca vs. Central Córdoba: cómo ver online
El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium.
- Telecentro Play - ESPN Premium.
- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira.
Así se juega la fecha 9 del Torneo Clausura 2026
Viernes 11 de septiembre
- 17: Newell’s vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium
- 19.15: Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - TNT Sports
- 21.30: Boca vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium
Sábado 12 de septiembre
- 14.45: Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports
- 14.45: Estudiantes de La Plata vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium
- 17.30: Atlético Tucumán vs. River (Zona B) - TNT Sports
- 20: Talleres vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium
Domingo 13 de septiembre
- 14.45: Sarmiento vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium
- 14.45: Tigre vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports
- 17: Argentinos Juniors vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports
- 19.15: Independiente vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium
- 21.30: Huracán vs. Racing (Zona B) - TNT Sports
Lunes 14 de septiembre
- 19: Deportivo Riestra vs. Lanús (Zona A) - ESPN Premium
- 19: Banfield vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
- 21.15: Instituto vs. Estudiantes de Río Cuarto (Interzonal) - TNT Sports
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