Por dónde pasan Boca vs. Newell’s y qué canal lo transmite en vivo

Este domingo se enfrentan Newell’s y Boca por la fecha 3 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Los pronósticos ponen al visitante como favorito al triunfo, pero atraviesa una mala racha. Juegan en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, a partir de las 17, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Lepra viene de perder por la mínima diferencia con Independiente, como visitante, por un gol de Santiago Montiel. El combinado de la Ribera, por su parte, comenzó su participación en el certamen local con una inesperada e histórica goleada en contra 3 a 0 ante Deportivo Riestra en su primera visita al estadio Guillermo Laza. Luego debía jugar la segunda jornada ante Estudiantes de La Plata en la Bombonera, pero el partido fue reprogramado para el miércoles 5 de agosto a las 19 por la cercanía con el encuentro ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, en los que avanzó a octavos por penales.

Newell’s buscará dar el golpe ante Boca para sumar su segunda victoria en el Clausura 2026 Fotobaires

De cara a este compromiso, Frank Darío Kudelka, DT de Newell’s, realizará cuatro cambios con respecto al equipo que cayó ante el Rojo. El único obligado es la salida de Walter Núñez por lesión para el ingreso del juvenil Thomas Ríos, quien jugará como titular por primera vez. Además, Nicolás Goitea reemplazará a Bruno Cabrera en la zaga central, y Jerónimo Russo y Matías Cóccaro reemplazarán a Martín Luciano y Juan Ignacio Ramírez.

Por el lado de Boca, el entrenador Rodolfo Arruabarrena dispuso de tres modificaciones para dosificar cargas y no sufrir lesiones inesperadas. En la defensa, Lautaro Di Lollo ingresará por Nicolás Figal, de floja actuación en los partidos recientes, y Dylan Gorosito ocupará el lugar de Leandro Lozano. Por último, en el mediocampo, Leonel Flores reemplazará a Milton Delgado para cambiar de un 4-3-3 a un 4-2-3-1.

Leonel Flores ingresará en lugar de Milton Delgado para jugar frente a Newell's en Rosario Juan Jose Garcia

Newell’s vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Newell’s : Josué Reinatti; Franco Escobar, Nicolás Goitea, Lautaro Giannetti, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; y Matías Cóccaro.

: Josué Reinatti; Franco Escobar, Nicolás Goitea, Lautaro Giannetti, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; y Matías Cóccaro. Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel.

Cronograma y resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Sábado 2 de agosto

Gimnasia de Mendoza 2-0 Unión - Zona A

Estudiantes de Río Cuarto 0-0 Banfield - Zona B

Belgrano 0-1 Argentinos Juniors - Zona B

Estudiantes de La Plata 3-0 Defensa y Justicia - Zona A

Racing 1-3 Tigre - Zona B

Domingo 2 de agosto

Deportivo Riestra 0-1 Barracas Central - Interzonal

14.30: Aldosivi vs. Gimnasia de La Plata - Zona B - TNT Sports

17: Newell’s vs. Boca - Zona A - TNT Sports

19.15: River vs. Rosario Central - Zona B - ESPN Premium

21.30: Lanús vs. Instituto - Zona A - TNT Sports

Lunes 3 de agosto