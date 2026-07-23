Por dónde pasan Boca vs. O’ Higgins y qué canal lo transmite en vivo

Boca inicia su camino en la Copa Sudamericana, certamen con el que se debió conformar tras quedar tercero en su grupo de la Libertadores. Y lo hace en los 16vos de final enfrentando en un cruce de ida y vuelta a O’ Higgins de Chile, este jueves en la Bombonera. En encuentro, que inicia a las 21.30 (horario argentino) se puede seguir en vivo en canchallena.com, el sitio con información y estadísticas actualizadas al instante.

A su vez, en encuentro estará disponible por televisión. Se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Rodolfo Arruabarrena ya comanda los destinos de Boca, que no tuvo una buena Libertadores con Claudio Ubeda Prensa CABJ

Boca vs. O’Higgins: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - 16avos de final - Ida

Día: Jueves 23 de julio de 2026.

Hora: 21.30 (horario argentino).

Estadio: La Bombonera (Buenos Aires).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

TV: ESPN.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play y Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

La de este jueves será la primera vez que ambos clubes se enfrentarán oficialmente, por lo que inaugurarán el historial entre sí. La revancha de la serie se desarrollará una semana después, el jueves 30 de julio, en Rancagua. El ganador avanzará a los octavos de final y enfrentará a Fortaleza de Paraguay.

Boca tuvo un primer semestre para el olvido y ello derivó en la salida de Claudio Úbeda del cargo de entrenador y la llegada de Rodolfo Arruabarrena. Además de quedarse afuera del Torneo Clausura en octavos de final, en la Copa Libertadores terminó tercero en su zona por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil, quedó eliminado de ese torneo y decantó en el que debuta este jueves.

El xeneize apuntará a ser protagonista y está entre los favoritos al título junto a equipos como San Pablo, Gremio, Atlético Mineiro, Santos y River Plate, hipotético rival en las semifinales. Se trata de un campeonato en el que participó en la mayoría de las ediciones -entre 2002 y 2009 fue invitado porque todavía los clubes podían competir en los dos campeonatos de la Conmebol- y es uno de los máximos campeones con dos títulos -2004 y 2005-.

El ‘Vasco’ cuenta con Leandro Paredes, quien se incorporó a los entrenamientos tras ser subcampeón del mundo con la selección argentina en el Mundial 2026 y quiere sumar minutos en encuentro de la Sudamericana. Es probable que el entrenador disponga de una formación parecida a la del encuentro ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina con el posible ingreso de Paredes por Milton Delgado y de Dylan Gorosito por el lesionado Leandro Lozano. Además, debutarían los refuerzos Álvaro Montero en el arco y el colombiano Sebastián Villa.

Leandro Paredes bajó rápidamente su telón del Mundial y ya se enfoca en Boca Boca Juniors

El combinado trasandino, en tanto, es dirigido por el argentino Lucas Bovaglio. En la primera etapa del torneo conformó el Grupo C y se ubicó segundo por detrás de San Pablo con 10 puntos con tres victorias, un empate y dos derrotas. En la primera división de Chile marcha décimo, muy lejos del líder Colo Colo. En su plantel cuenta con varios argentinos: Alan Robledo, Miguel Brizuela, Martín Sarrafiore, Tomás Avilés y Francisco González.

🇧🇼 ¡¡𝗛𝗢𝗬 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗔 𝗟𝗔 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗦𝗧𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘!! 🇧🇼



🙌🏻 Esta noche, en el Estadio La Bombonera, nos enfrentamos a Boca Juniors por la CONMEBOL Sudamericana 2026.



¡Vamos, muchachos! ¡El destino está en sus pies! 💪🏻⚽#VamosLaCeleste 🇧🇼 pic.twitter.com/Uuqy4Knxxe — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) July 23, 2026

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