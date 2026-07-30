Por dónde pasan Boca vs. O’Higgins y qué canal lo transmite en vivo

Los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026 concluyen este jueves con dos duelos en simultáneo y uno es el de Boca Juniors vs. 0’Higgins de Chile. La revancha del triunfo en la ida del xeneize 1 a 0 en la Bombonera con gol de Miguel Merentiel inicia a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua y la arbitra el colombiano Wilmar Alexander Roldán Pérez.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en la plataforma digital Flow en el Canal 109. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de O’Higgins vs. Boca

El combinado trasandino es dirigido por el argentino Lucas Bovaglio y tiene ante sí la posibilidad de hacer historia y eliminar a un gigante de América, al que le jugó de igual a igual en el primer encuentro. En la etapa de grupos del torneo conformó el C y se ubicó segundo por detrás de San Pablo con 10 puntos con tres victorias, un empate y dos derrotas. En la primera división de Chile marcha décimo, muy lejos del líder Colo Colo. En su plantel cuenta con varios argentinos: Alan Robledo, Miguel Brizuela, Martín Sarrafiore, Tomás Avilés y Francisco González.

El conjunto porteño decanto en la Copa Sudamericana tras ubicarse tercero en su zona en la Libertadores por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil. El contexto, negativo por la tempranera eliminación en el máximo certamen continental y en octavos de final del Torneo Apertura en el primer semestre más la dura derrota ante Deportivo Riestra 3 a 0 del domingo pasado por el Clausura; hace que el cuarto partido de Rodolfo Arruabarrena como DT sea transcendental.

Rodolfo Arruabarrena se juega mucho con Boca en Chile LUIS ROBAYO - AFP

Es así que en la formación inicial el ‘Vasco’ dispone de los jugadores que son ‘titulares’, con la continuidad de Álvaro Montero en el arco, de Leandro Paredes en el mediocampo y Sebastián Villa en la ofensiva. La buena noticia es el regreso de Leandro Lozano, ya recuperado de una lesión muscular, para ocupar el lateral derecho.

Para el elenco del barrio porteño de la Boca la Sudamericana no es la obsesión, pero apunta a ser protagonista y está entre los favoritos al título junto a equipos como San Pablo, Gremio, Atlético Mineiro, Santos y River Plate, hipotético rival en las semifinales.

Posibles formaciones

O’Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio. Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.01 contra 4.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate, que le daría la clasificación a la próxima instancia al elenco argentino, paga hasta 3.40.

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final y enfrentará a Fortaleza de Paraguay, que espera rival porque lideró su zona en la primera etapa.