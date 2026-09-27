Por dónde pasan Boca vs. Racing y qué canal lo transmite en vivo

Sin Torneo Clausura 2026 este fin de semana por el parate de la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), hay actividad en la Copa Argentina 2026 con el duelo de cuartos de final entre Racing y Boca Juniors programado este domingo a las 17 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario con arbitraje de Andrés Gariano.

El encuentro transmite en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El ganador avanzará a las semifinales y se medirá con Banfield, verdugo de Deportivo Riestra. En la parte baja del cuadro Atlético Tucumán espera por Platense o Estudiantes de a Plata.

¡Qué partidazo se nos viene! 🔜



Hoy, por los Cuartos de Final de #NuestraCopa 🙌, @RacingClub y @BocaJrsOficial protagonizarán un duelo histórico 🔥#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/YvG6Aaji7e — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 27, 2026

La Academia no atraviesa un buen momento y su temporada 2026 está muy por debajo de las expectativas del club. Afuera de la Copa Sudamericana en la primera etapa, en el Torneo Apertura llegó a cuartos de final y en el Clausura, ya con Juan Pablo Vojvoda de entrenador, se ubica penúltimo en el Grupo B, todavía lejos de los puestos de clasificación a playoffs.

En ese contexto, la Copa Argentina es el torneo donde más posibilidades tiene de llegar al título y enfrenta a un rival que es el máximo favorito a la corona entre los que siguen en carrera por el potencial que tiene y, sobre todo, por el nivel en ascenso que lleva desde que llegó Rodolfo Arruabarrena.

Leandro Paredes es la gran figura que tiene Boca Juniors Gonzalo Colini - La Nación

Ambos equipos ganaron tres partidos para llegar a los cuartos. El equipo de Avellaneda derrotó a San Martín de Formosa 1 a 0; Defensa y Justicia 4 a 1; y Belgrano 1 a 0. Boca, por su parte, eliminó a Gimnasia de Chivilcoy 2 a 0; Sarmiento de Junín 2 a 0; y Vélez 4 a 3 por penales tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

Vojvoda tiene una duda en el mediocampo y es si juega Duván Vergara, Adrián Fernández o Tomás Conechny. Arruabarrena no puede contar con el arquero Álvaro Montero porque fue convocado a la selección de Colombia, pero sí con Leonel Flores quien está con el combinado albiceleste de cara a los amistosos vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín, pero Lionel Scaloni lo desafectó unos días para que pueda competir con su club.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara o Adrián Fernández o Tomás Conechny; y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara o Adrián Fernández o Tomás Conechny; y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda. Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el xeneize con una cuota máxima de 1.93 contra 4.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria de la Academia. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.20.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue hace poco más de un mes, el 23 de agosto, por la sexta fecha del Torneo Clausura y empataron 1 a 1 en el Cilindro de Avellaneda por los tantos de Marcos Rojo -R- y Miguel Merentiel -B-. El antecedente más reciente en la Copa Argentina, en tanto, es del 8 de agosto de 2012, en la final de dicha edición disputada en el estadio San Juan del Bicentenario donde fue triunfo de Boca por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Santiago Silva y Lucas Viatri. Valentín Viola descontó para Racing.

El historial entre sí tiene, en total, 223 encuentros con 94 victorias del xeneize contra 74 de la Academia. Empataron en 55 ocasiones.

Cuartos de final de la Copa Argentina 2026

Deportivo Riestra (6) 1-1 (7) Banfield.

Racing vs. Boca Juniors.

Independiente Rivadavia (2) 1-1 (3) Atlético Tucumán.

Platense vs. Estudiantes de La Plata.

Semifinales de la Copa Argentina 2026

Banfield vs. Racing o Boca Juniors.

Atlético Tucumán vs. Platense o Estudiantes de La Plata

El cuadro de la Copa Argentina 2026 Canchallena

Tabla de campeones la Copa Argentina

El máximo vencedor de la Copa Argentina es Boca con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas por los logros en 2016, 2017 y 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.