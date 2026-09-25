Manchester City fue declarado culpable de más de 100 infracciones financieras y podría recibir una sanción histórica

El club inglés Manchester City fue declarado culpable de más 114 infracciones de las normas financieras de la Premier League y podría afrontar una sanción histórica, tras una investigación de cuatro años sobre infracciones que abarcan las temporadas 2009-10 a 2022-23.

Aunque se espera que el club presente una apelación, el caso podría convertirse en el mayor escándalo en la historia del fútbol inglés.

Comenzó en noviembre de 2018, cuando el diario alemán Der Spiegel publicó correos electrónicos y documentos financieros filtrados del City, que presuntamente probaban que la institución intentó ocultar el origen de sus ingresos procedentes de acuerdos vinculados a Abu Dhabi, cuya familia gobernante compró el club en 2008 y supervisó el gasto de cientos de millones de dólares en algunos de los mejores jugadores del mundo durante las décadas siguientes.

El jeque Mansour junto a Pep Guardiola, DT del City, en 2021 Cortesía The Sun

Los cargos contra el club inglés fueron presentados en 2023 tras una investigación de cuatro años. La noticia fue anunciada en exclusiva por el medio estadounidense The Athletic.

La Premier League acusó al club de no proporcionar información financiera precisa o detalles sobre los pagos a jugadores y entrenadores entre 2009 y 2018. También de infringir el Reglamento de Juego Limpio Financiero o Fair Play Financiero (FFP) de la UEFA y las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR) de la liga. El club siempre negó las acusaciones y, en febrero de ese año, afirmó estar “sorprendido”.

“Acogemos con satisfacción la revisión de este asunto por parte de una comisión independiente para que considere imparcialmente el conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que existen en apoyo de su posición”, había expresado por entonces.

Y eso fue lo que ocurrió. El caso fue remitido a una comisión independiente para que dictaminara las acusaciones.

El Jeque Mansour charla con Khaldoon Al Mubarak y Pep Guardiola Victoria Haydn - Manchester City FC

El City fue el equipo más dominante de Inglaterra en los últimos 15 años. Ganó ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups, siete Copas de la Liga y una Champions League bajo la propiedad del jeque Mansour, dueño del grupo Abu Dhabi United. Seis de esos títulos se consiguieron desde que se presentaron los cargos.

La noticia llegó después de que Pep Guardiola dejara el cargo de entrenador del City al final de la temporada pasada, al cumplir una etapa cargada de laureles sin precedentes. Fue reemplazado por Enzo Maresca. Guardiola siempre defendió la inocencia del club. “No estamos de acuerdo con lo que la gente nos acusa de hacer”, dijo en 2023.

Actualmente el City lidera la tabla de esta temporada con cinco victorias en cinco partidos. Durante el mercado de pases de este verano gastó 450 millones de libras esterlinas, incluyendo la incorporación del argentino Enzo Fernández desde el Chelsea por una cifra récord en el fútbol británico de 125 millones de libras esterlinas.

El City ha sido el equipo más dominante de Inglaterra en los últimos 15 años y actualmente lidera la tabla de la Premier League con cinco victorias en cinco partidos PETER POWELL - AFP

El antecedente

En 2020, tras la publicación del Der Spiegel, la UEFA dictaminó que el City había cometido “infracciones graves” de las normas de FFP entre 2012 y 2016. Lo sancionó con una prohibición de dos años para participar en sus competiciones y una multa de 30 millones de euros (32,2 millones de dólares).

Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) revocó las sanciones cinco meses después y anuló la prohibición de dos años al considerar que las infracciones del FFP no se habían demostrado o habían prescrito -esto último por haber ocurrido hace demasiado tiempo para ser sancionadas.

El City finalmente fue declarado culpable de no cooperar con la UEFA por no proporcionar una cantidad sustancial de pruebas. El TAS calificó esa infracción como “grave” y sostuvo que debía ser “seriamente reprochada”. La multa fue de 8,8 millones de libras esterlinas.

Las posibles sanciones

Los castigos se encuentran establecidos en la regla W.51 de la Premier League, que permite a una comisión independiente imponer desde una simple amonestación o multas económicas hasta sanciones deportivas mucho más severas como la deducción de puntos o incluso la expulsión de esa liga.

El Etihad Park, hogar del City X (@etihad)

Uno de los escenarios más sensibles es el de una eventual quita de puntos. Según explicó The Athletic, esa sanción podría aplicarse tanto hacia adelante como de forma retroactiva, lo que alimenta la posibilidad de revisar las clasificaciones ya cerradas y, en consecuencia, abrir el debate sobre los títulos obtenidos por el club durante los años investigados.

Sin embargo, especialistas consultados por el medio estadounidense consideraron más probable que el descuento de unidades se aplique en la temporada actual o futura, ya que los tribunales deportivos suelen evitar que los campeonatos se definan posteriormente por vía judicial.

Además, la propia normativa habilita a la comisión a combinar distintas sanciones o imponer otras medidas que considere apropiadas, siempre que resulten proporcionales a las infracciones acreditadas.