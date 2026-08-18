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Por dónde pasan Boca vs. Recoleta y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este martes a las 19 (horario argentino) en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte

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Leonel Flores fue la figura de Boca en la ida ante Recoleta y sería titular en la vuelta de este martes
Leonel Flores fue la figura de Boca en la ida ante Recoleta y sería titular en la vuelta de este martesALEJANDRO PAGNI - AFP

Este martes se enfrentan Recoleta y Boca por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. En la ida, disputada la semana pasada en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el xeneize ganó 3 a 1. Juegan en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Los Canarios se metieron directamente entre los 16 mejores por haber finalizado en el primer puesto del Grupo D del certamen en curso. El xeneize, por su parte, avanzó a esta instancia del segundo torneo más importante de Sudamérica tras derrotar por penales a O’Higgins de Chile. Ganó 1 a 0 como local y perdió 1 a 0 como visitante, aunque luego se impuso por 4 a 3 en los penales.

Boca venció a Recoleta por 3 a 1 en la ida de los octavos de final; este martes afronta la vuelta
Boca venció a Recoleta por 3 a 1 en la ida de los octavos de final; este martes afronta la vueltaALEJANDRO PAGNI - AFP

Recoleta vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 19 (horario argentino) en Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier.
  • Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel.

Octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Ida

  • Boca 3 - 1 Recoleta
  • Bolívar 1 - 1 San Pablo
  • Independiente Santa Fe vs. River - Miércoles 19 de agosto a las 21.30 - Estadio El Campín.
  • Vasco Da Gama 0 - 0 Olimpia
  • Bragantino 0 - 1 Atlético Mineiro
  • Santos 2 - 1 Macará
  • Tigre 0 - 1 Montevideo City Torque
  • Cienciano 6 - 1 Botafogo
El 'Vasco' Arruabarrena quiere meter a Boca entre los mejores ocho de la Copa Sudamericana 2026
El 'Vasco' Arruabarrena quiere meter a Boca entre los mejores ocho de la Copa Sudamericana 2026ALEJANDRO PAGNI - AFP

Vuelta

  • Recoleta vs. Boca - Martes 18 de agosto a las 19 - Estadio Defensores del Chaco
  • San Pablo vs. Bolívar - Martes 18 de agosto a las 21.30 - Estadio Morumbí
  • River vs. Independiente Santa Fe - Miércoles 26 de agosto a las 21.30 - Estadio Monumental
  • Olimpia vs. Vasco Da Gama - Jueves 20 de agosto a las 19 - Estadio Defensores del Chaco
  • Atlético Mineiro vs. Bragantino - Miércoles 19 de agosto a las 19 - Arena MRV
  • Macará vs. Santos - Jueves 20 de agosto a las 19 - Estadio Bellavista
  • Montevideo City Torque vs. Tigre - Miércoles 19 de agosto a las 21.30 - Estadio Centenario
  • Botafogo vs. Cienciano - Jueves 20 de agosto a las 21.30 - Estadio Nilton Santos
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