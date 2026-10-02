Por dónde pasan Boca vs. Unión y qué canal lo transmite en vivo

Este viernes se enfrentan Boca y Unión por la fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en la Bombonera, a partir de las 21.30, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 17 puntos, misma cantidad que Gimnasia de Mendoza e Independiente, pero el Lobo mendocino está cuarto y el Rojo sexto por diferencia de gol. En la última jornada le ganó 2 a 0 a San Lorenzo como visitante. El Tatengue, por su parte, se encuentra 13° en la clasificación general del Grupo A con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas). Viene de perder 2 a 1 con Independiente en Santa Fe.

Unión está fuera de la zona de clasificación a octavos de final, por lo que necesita sumar puntos Juan José García - FOTOBAIRES

Boca vs. Unión: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Boca : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi; Julián Palacios, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Cronograma de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Viernes 2 de octubre

19.15: Independiente vs. Instituto (Zona A) (ESPN Premium)

21.30: Boca vs. Unión (Zona A) (ESPN Premium)

21.30: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) (TNT Sports)

En el último partido entre Unión y Boca, por el Torneo Clausura de este año, empataron 1 a 1 Carolina Niklison - LA NACION

Sábado 3 de octubre

14.45: Defensa y Justicia vs. San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)

17: Atlético Tucumán vs. Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)

17: Newell’s vs. Lanús (Zona A) (TNT Sports)

Domingo 4 de octubre

14.45: Huracán vs. Aldosivi (Zona B) (ESPN Premium)

17: Talleres vs. Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)

19.15: Argentinos Juniors vs. Tigre (Zona B) (TNT Sports)

21.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing (Zona B) (TNT Sports)

Lunes 5 de octubre

16.45: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)

19: Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) (ESPN Premium)

19: Vélez vs. Platense (Zona A) (TNT Sports)

21.15: Banfield vs. Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)

Miércoles 14 de octubre