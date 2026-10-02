Saltar al contenido principal
LA NACION

Por dónde pasan Boca vs. Unión y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la fecha 11 del Grupo A se disputa este viernes a las 21.30 en la Bombonera, con arbitraje de Sebastián Martínez

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Santiago Ascacíbar sería titular en el partido de este viernes entre Boca y Unión, por el Torneo Clausura 2026
Santiago Ascacíbar sería titular en el partido de este viernes entre Boca y Unión, por el Torneo Clausura 2026JUAN MABROMATA - AFP

Este viernes se enfrentan Boca y Unión por la fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en la Bombonera, a partir de las 21.30, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 17 puntos, misma cantidad que Gimnasia de Mendoza e Independiente, pero el Lobo mendocino está cuarto y el Rojo sexto por diferencia de gol. En la última jornada le ganó 2 a 0 a San Lorenzo como visitante. El Tatengue, por su parte, se encuentra 13° en la clasificación general del Grupo A con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas). Viene de perder 2 a 1 con Independiente en Santa Fe.

Unión está fuera de la zona de clasificación a octavos de final, por lo que necesita sumar puntos
Unión está fuera de la zona de clasificación a octavos de final, por lo que necesita sumar puntosJuan José García - FOTOBAIRES

Boca vs. Unión: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • ESPN Premium.
  • Flow - ESPN Premium.
  • Telecentro Play - ESPN Premium.
  • DGO - ESPN Premium.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.
  • Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi; Julián Palacios, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Cronograma de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Viernes 2 de octubre

  • 19.15: Independiente vs. Instituto (Zona A) (ESPN Premium)
  • 21.30: Boca vs. Unión (Zona A) (ESPN Premium)
  • 21.30: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) (TNT Sports)
En el último partido entre Unión y Boca, por el Torneo Clausura de este año, empataron 1 a 1
En el último partido entre Unión y Boca, por el Torneo Clausura de este año, empataron 1 a 1Carolina Niklison - LA NACION

Sábado 3 de octubre

  • 14.45: Defensa y Justicia vs. San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
  • 17: Atlético Tucumán vs. Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)
  • 17: Newell’s vs. Lanús (Zona A) (TNT Sports)

Domingo 4 de octubre

  • 14.45: Huracán vs. Aldosivi (Zona B) (ESPN Premium)
  • 17: Talleres vs. Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)
  • 19.15: Argentinos Juniors vs. Tigre (Zona B) (TNT Sports)
  • 21.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing (Zona B) (TNT Sports)

Lunes 5 de octubre

  • 16.45: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)
  • 19: Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) (ESPN Premium)
  • 19: Vélez vs. Platense (Zona A) (TNT Sports)
  • 21.15: Banfield vs. Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)

Miércoles 14 de octubre

  • 19: Sarmiento vs. River (Zona B) (TNT Sports)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Irlanda vs. Israel: brazaletes negros, sin saludos y una revancha entre molinos y lagos termales
    1

    Irlanda vs. Israel: un partido escondido entre molinos antiguos y lagos termales

  2. Zidane recordó el cabezazo a Materazzi antes de volver a enfrentar a Italia, 20 años después
    2

    Zinedine Zidane recordó el cabezazo a Marco Materazzi antes de Francia - Italia: “No estoy orgulloso de lo que pasó”

  3. Portugal goleó sin Ronaldo, primer triunfo de la Alemania de Klopp y una expulsión a los ¡17 segundos!
    3

    UEFA Nations League: Portugal goleó sin Ronaldo, primer triunfo de la Alemania de Klopp y expulsión a los ¡17 segundos!

  4. Bochini está en la lista de Gaudio para las elecciones en Independiente: "Pase maestro, lo estábamos esperando"
    4

    Gastón Gaudio confirmó que Ricardo Bochini está en su lista para las elecciones presidenciales en Independiente