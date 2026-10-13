Por dónde pasan Boca vs. Vasco Da Gama y qué canal lo transmite en vivo

Las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 comienzan este martes con el partido de ida de la serie entre Boca Juniors y Vasco Da Gama de Brasil, programado a las 21.30 (hora argentina) en la Bombonera con arbitraje del chileno Piero Maza.

El cotejo se transmite en vivo por TV a través de ESPN y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Todo lo que hay que saber de Boca vs. Vasco Da Gama

El xeneize afronta el partido, y la serie, sin Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular en el empate vs. Instituto de Córdoba 2 a 2 y quedó descartado definitavamente. Su baja, muy sensible, se suma a las de Tomás Aranda, Tomás Belmonte y Alan Velasco, otros habituales titulares que también padecen diferentes dolencias. En ese contexto, el entrenador Rodolfo Arruabarrena llega al momento más importante del segundo semestre sin varias de las figuras del plantel y con la misión de reemplazarlos.

En ese contexto, el ‘Vasco’ analizó modificar el esquema, pero decidió que sea titular Williams Alarcón y no Sebastián Villa, por lo que se mantiene el dibujo táctico con Alarcón en lugar de Paredes más Santiago Ascacíbar y Milton Delgado en el mediocampo, el chileno Carlos Palacios por delante de ellos y Leonel Flores por un costado para abastecer a Miguel Merentiel o Enner Valencia, la única duda en la formación inicial.

El equipo del barrio porteño de la Boca comenzó su participación en el plano internacional en la Copa Libertadores, pero se ubicó tercero en su zona y decantó en la Sudamericana. Allí, en 16avos de final eliminó a O’Higgins 4 a 3 por penales tras igualar 1 a 1 en el global -sendos triunfos 1 a 0 de local-; en octavos superó a Recoleta de Paraguay 7 a 1 -victorias 3 a 1 y 4 a 0-; y en cuartos a San Pablo 2 a 1 -triunfo 1 a 0 de local y empate 1 a 1 en la Bombonera-.

El conjunto brasileño, por su parte, compitió en la Sudamericana desde el inicio y logró el segundo puesto en la zona G con 10 puntos producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. En 16avos eliminó a Independiente Medellí 3 a 2 -2 a 2 en la ida y victoria 1 a 0 en la vuelta-; en octavos se dehizo de 4 a 1 con un triunfo con ese resultado en la revancha; y en cuartos de final doblegó a Independiente Santa Fe 2 a 0 tras igualar sin goles en la ida.

Santiago Sosa se metió rápido en el equipo de Vasco Da Gama y es una de las figuras Sports Press Photo - Getty Images South America

En su plantel, el equipo que marcha 14° en el Brasileirao y está a tres puntos del descenso tiene a los argentinos Alan Lescano, Santiago Sosa, Facundo Colidio y Claudio Spinelli, los tres primeros de reciente llegada. La salvedad es que Colidio no puede jugar porque ya disputó el certamen con River, pero los otros tres se perfilan para ser titulares en la Bombonera.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Leonel Flores, Carlos Palacios; y Miguel Merentiel o Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Leonel Flores, Carlos Palacios; y Miguel Merentiel o Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena. Vasco Da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.90 contra 4.94 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.20.

Ambos equipos se enfrentaron cuatro veces en la historia con dos victorias de Boca y dos empates. La primera vez fue en la Copa Libertadores 2001, en los cuartos de final, con victoria del xeneize 3 a 0 de local y 1 a 0 de visitante. Posteriormente, el elenco argentino fue campeón de ese torneo. Ese mismo año se vieron las caras en la primera etapa de la Copa Mercosur e igualaron 2 a 2 tanto en Brasil como en la Argentina.

Boca y Vasco da Gama empataron 2 a 2 la última vez que se enfrentaron en un torneo, en la Copa Mercosur 2001 ERALDO PERES - AP

La revancha de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026 se disputará una semana después, el 20 de octubre, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro porque Vasco Da Gama no puede utilizar el suyo, el São Januário, por no contar con la capacidad mínima para espectadores exigida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En la otra semifinal, en tanto, se enfrentarán Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay.