Por dónde pasan Bosnia vs. Qatar y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro se disputa este miércoles a las 16 (horario argentino) en el estadio Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela
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Este miércoles se enfrentan Bosnia y Herzegovina y Canadá por la fecha 2 del Grupo B del Mundial 2026. Ambos tienen chances de clasificarse a los 16vos de final, por lo que buscarán una victoria. Juegan en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino), con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, televisación de DSports 2 y el canal 110 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
Los Dragones se mantienen en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con un punto conseguido en el empate 1 a 1 con Canadá en el debut, por los goles de Cyle Larin -C- y Jovo Lukic -BH-. El seleccionado asiático, por su parte, está último con la misma cantidad de unidades pero con peor diferencia de gol (-6 contra -3 de los bosnios), producto de un empate 1 a 1 con Suiza y la abultada derrota por 6 a 0 frente a Canadá.
- En simultáneo, Suiza y Canadá se enfrentan en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá.
Bosnia y Herzegovina vs. Qatar: cómo ver online
El partido está programado para este miércoles a las 16 (horario argentino) en Seattle, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports 2.
- Canal 110 de Flow.
- Paramount+.
Posibles formaciones
- Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic o Dennis Hadzikadunic, Sead Kolasinac; Amar Memic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic o Ivan Basic, Kerim-Sam Alajbegovic o Esmir Bajraktarević; Ermedin Demirovic y Edin Dzeko.
- Qatar: Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Sultan Al-Brake o Al-Hashmi Al-Hussain; Jassem Gaber Abdulsallam, Karim Boudiaf o Ahmed Fathi; Almoez Ali o Issa Laye, Edmílson Jr., Akram Afif; y Yusuf Abdurisag o Ahmed Alaaeldin.
Fixture, resultados y posiciones del Grupo B del Mundial 2026
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
- Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio a las 16 en el BC Place de Vancouver.
- Bosnia y Herzegovina vs. Qatar – Miércoles 24 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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