Por dónde pasan Brasil vs. Haití y qué canal lo transmite en vivo

Brasil y Haití protagonizan este viernes un partido que bien podría considerarse de opuestos: uno, gran favorito a ganar el grupo, el otro, a sobrevivirlo como pueda. Por la segunda fecha de la zona C del Mundial 2026 se miden en el estadio de Philadelphia, desde las 21.30 (horario argentino) y con transmisión televisiva de Dsports, TyC Sports y 109 de Flow. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

A su vez, quienes sean usuarios de Flow, Telecentro Play y DGO, pueden sintonizar los canales deportivos de manera online (DSports es exclusivo de DGO y 109 de Flow). El encuentro también está disponible en Paramount+.

Brasil empezó el torneo con un empate frente a Marruecos 1 a 1 en un encuentro donde no mostró muchas virtudes y lo rescató Vinicius Jr. con una genialidad. Así, tiene un punto y comparte el segundo lugar de la tabla de posiciones con los africanos, por lo que necesita su primera victoria para encumbrarse y no llegar a la última jornada sin posibilidades de ser primero pensando ya en los 16avos de final.

Además, otra vez no contará con Neymar Jr. El jugador de 34 años reanudó esta semana los entrenamientos en Nueva Jersey, la base brasileña, después de perderse el debut por lesión, pero no jugará aún. “Permanecerá allí para optimizar la etapa final de su proceso de recuperación”, indicaron en un comunicado.

Neymar Jr. ya se entrena a la par de sus compañeros pero no será arriesgado este viernes MAURO PIMENTEL - AFP

Máximo goleador de todos los tiempos de Brasil con 79 goles en 128 apariciones internacionales, el exdelantero del Barcelona y del PSG no juega para su selección desde que sufriera una rotura del ligamento cruzado anterior en octubre de 2023.

La Verdeamarelha y Haití se enfrentaron por última vez en la Copa América 2016 y goleó el equipo sudamericano 7 a 1.

El otro encuentro de la zona C se disputará previamente, este mismo viernes a las 19 (hora argentina) en el estadio de Boston, entre Escocia y Marruecos.

Brasil vs Marruecos - Mundial 2026

Los haitianos, por su parte, perdieron en el debut con Escocia 1 a 0 en el partido que apuntaban a ganar para clasificar a los cruces de eliminación directa dado que le quedan por delante los dos rivales más poderosos.

Para los centroamericanos, que accedieron al torneo a través de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) de las que no participaron los tres anfitriones y ello favoreció a seleccionados menores, es su segunda incursión en una cita ecuménica. Hasta el momento solo se había clasificado a Alemania 1974, certamen en el que se despidió en la primera ronda con un saldo de tres derrotas: 3 a 1 vs. Italia, 7 a 0 vs. Polonia y 4 a 1 vs. la selección argentina.

La selección de Haití busca su primera victoria en un Mundial, tras el debut con derrota frente a Escocia GEOFF ROBINS - AFP

Brasil y Haití se enfrentaron por última vez en la Copa América 2016 y goleó el equipo sudamericano 7 a 1.

El otro encuentro de la zona C se disputará previamente, el mismo viernes a las 19 (hora argentina) en el estadio de Boston.