Por dónde pasan Defensa y Justicia vs. Independiente y qué canal lo transmite en vivo

Defensa y Justica e Independiente protagonizan este lunes uno de los partidos que cierran la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, la penúltima de la etapa regular que se cerrará incluso esta misma semana ya que sábado y domingo no habrá actividad a raíz de la visita del Papa León XIV a la Argentina. Así, el Halcón de Varela y el Rojo se miden desde las 19 (horario argentino) en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

El partido se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online siendo cliente activo de algunos de los cableoperadores, como Flow, DGO o Telecentro Play. En cualquier caso se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”. A su vez, el minuto a minuto está disponible en canchallena.com, el sitio de datos y estadísticas de LA NACION que actualiza al instante partidos, tablas de posiciones y clasificaciones.

Defensa y Justicia es uno de los mejores equipos del semestre y es conducido por Julio Vaccari, hasta el año pasado, DT del Rojo Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

La previa del partido

Defensa y Justicia, de nuevo con Julio Vaccari al mando luego de que el DT dirigiese justamente a Independiente hasta el año pasado, es uno de los mejores equipos del semestre. El Halcón está cuarto en el Grupo A, pero con la posibilidad de igualar a Boca en el segundo lugar si consigue los tres puntos ante el Rojo. Además, una victoria lo dejaría muy cerca de ingresar a la Copa Sudamericana 2027 a través de la Tabla Anual.

El conjunto de Varela viene de conseguir una muy buena victoria en Córdoba, como visitante de Talleres por 2 a 1 y tras arrancar el juego en desventaja. En la última fecha de este Clausura se verá las caras con Boca en la Bombonera.

Independiente, por su parte, mantiene su ritmo de altibajos. En su anterior presentación cayó en Avellaneda por la mínima ante el xeneize, y tiene como reto fundamental ingresar a los playoffs. Hoy está haciéndolo en el último lugar, 8° con 19 puntos, pero no puede descuidarse ya que pelea palmo a palmo con San Lorenzo que tiene igual cantidad de unidades pero peor diferencia de gol. En la próxima fecha le toca Deportivo Riestra como local en el Libertadores de América.

En la Tabla Anual, escalafón que otorga clasificación a las copas internacionales, está 14°, por lo que debe sumar para intentar llegar a ese objetivo a partir de los que liberen cupos por ganar los títulos que son clasificatorios a la Libertadores.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 18 de abril de este año, por el Torneo Apertura, con victoria de Independiente como local por 3 a 1, con los goles de Gabriel Ávalos, Maximiliano Gutiérrez y Lautaro Millán (Aarón Molinas había marcado el 1-0 parcial para el Halcón).

Así están los octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto vs. Huracán (8B).

vs. Huracán (8B). (4B) River vs. Lanús (5A).

(5A). (2B) Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza (7A).

vs. Gimnasia de Mendoza (7A). (3A) Boca vs. Barracas Central (6B).

vs. Barracas Central (6B). (1B) Rosario Central vs. Independiente (8A).

vs. Independiente (8A). (4A) Defensa y Justicia vs. Belgrano (5B).

vs. Belgrano (5B). (2A) Vélez vs. Sarmiento (7B).

vs. Sarmiento (7B). (3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones mientras se disputa la fecha 15.

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.