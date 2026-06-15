Por dónde pasan España vs. Cabo Verde y qué canal lo transmite en vivo

Este lunes se enfrentan España y Cabo Verde por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026. El seleccionado ibérico parte como claro favorito ante un rival al que nunca se enfrentó. Juegan en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, a partir de las 13 (horario argentino), con arbitraje del jordano Adham Makhadmeh, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Furia Roja, que en esta primera jornada no podrá contar con la presencia de su principal estrella, Lamine Yamal, es una de las principales favoritas al título, por lo que quiere comenzar su participación con el pie derecho para evitar tropiezos antes de la última jornada, en la que se enfrentará con un rival duro: Uruguay. El seleccionado africano, por su parte, cumplirá el sueño de disputar una Copa del Mundo por primera vez en la historia como los otros tres debutantes de este 2026: Jordania, Curazao y Uzbekistán.

Lamine Yamal se perdería el debut de España en el Mundial 2026; llegaría sin problemas a la fecha 2 Mike Stewart - AP

España vs. Cabo Verde: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 13 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

Posibles formaciones

España : Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Álex Baena o Dani Olmo.

: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Álex Baena o Dani Olmo. Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Logan Costa, Diney Borges; Kevin Lenini, Deroy Duarte o Telmo Arcanjo o Yannick Semedo; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral; y Dailon Rocha Livramento o Nuno Da Costa.

Fixture del Grupo H del Mundial 2026

Fecha 1

España vs. Cabo Verde – Lunes 15 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

El Mercedes Benz Stadium de Atlanta será la sede del partido entre España y Cabo Verde KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fecha 2

España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 3