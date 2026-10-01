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Por dónde pasan Estudiantes vs. Platense por la Copa Argentina y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a los cuartos de final se disputa este jueves a las 21.15 en el estadio Norberto Tito Tomaghello, con arbitraje de Facundo Tello

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Alexis Castro, el mejor jugador de Estudiantes en lo que va del semestre, sería titular este jueves ante Platense
Alexis Castro, el mejor jugador de Estudiantes en lo que va del semestre, sería titular este jueves ante PlatenseGonzalo Colini

Este jueves se enfrentan Platense y Estudiantes de La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Juegan en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Defensa y Justicia, a partir de las 21.15 (horario argentino), con arbitraje de Facundo Tello, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Para meterse en esta instancia del certamen más federal del país, el Calamar eliminó a Instituto por penales luego de empatar 1 a 1 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario por los goles de Tomás Silva -P- y Matías Tissera -I-. El Pincha, por su parte, dejó en el camino a Barracas Central por 3 a 1 en la cancha del Halcón de Varela, justamente, gracias a las anotaciones de Kevin Jappert en contra, Baltasar Rodríguez y Guido Carrillo (Norberto Briasco descontó para el Guapo).

Platense ya ganó un título en 2025, el Torneo Apertura, y quiere volver a levantar un trofeo en 2026
Platense ya ganó un título en 2025, el Torneo Apertura, y quiere volver a levantar un trofeo en 2026LUIS ROBAYO - AFP
  • El ganador de este cruce avanzará a semifinales y se verá las caras con Atlético Tucumán, que venció a Independiente Rivadavia, campeón de la última edición.
  • En la otra llave se cruzarán Boca y Banfield, que derrotaron a Racing y Deportivo Riestra, respectivamente.

Platense vs. Estudiantes: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Florencio Varela y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Kevin Nicolás Retamar; y Bruno Sepúlveda. 
  • Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Joaquín Tobio Burgos; y Adolfo Gaich.

Resultados y cronograma de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026

  • Deportivo Riestra 1 (6) - (7) 1 Banfield.
  • Racing 2 - 3 Boca.
  • Independiente Rivadavia 1 (2) - (3) 1 Atlético Tucumán.
  • Platense vs. Estudiantes de La Plata - Jueves 1° de octubre a las 21.15 en el estadio Norberto Tito Tomaghello.
Estudiantes ganó la Copa Argentina en 2023 y se ilusiona con volver a consagrarse en este 2026
Estudiantes ganó la Copa Argentina en 2023 y se ilusiona con volver a consagrarse en este 2026Andre Penner - AP

Tabla de campeones la Copa Argentina

El máximo ganador de la Copa Argentina es Boca con cuatro títulos gracias a obtenidos en 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas conseguidas en 2016, 2017 y 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.

  • Boca - Cuatro títulos (1969, 2012, 2015 y 2020)
  • River - Tres (2016, 2017 y 2019)
  • Arsenal (2013), Huracán (2014), Rosario Central (2018), Patronato (2022), Estudiantes de La Plata (2023), Central Córdoba (2024) e Independiente Rivadavia (2025) - Uno
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