Por dónde pasan Estudiantes vs. Platense por la Copa Argentina y qué canal lo transmite en vivo

Este jueves se enfrentan Platense y Estudiantes de La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Juegan en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Defensa y Justicia, a partir de las 21.15 (horario argentino), con arbitraje de Facundo Tello, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Para meterse en esta instancia del certamen más federal del país, el Calamar eliminó a Instituto por penales luego de empatar 1 a 1 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario por los goles de Tomás Silva -P- y Matías Tissera -I-. El Pincha, por su parte, dejó en el camino a Barracas Central por 3 a 1 en la cancha del Halcón de Varela, justamente, gracias a las anotaciones de Kevin Jappert en contra, Baltasar Rodríguez y Guido Carrillo (Norberto Briasco descontó para el Guapo).

Platense ya ganó un título en 2025, el Torneo Apertura, y quiere volver a levantar un trofeo en 2026 LUIS ROBAYO - AFP

El ganador de este cruce avanzará a semifinales y se verá las caras con Atlético Tucumán, que venció a Independiente Rivadavia, campeón de la última edición.

que venció a Independiente Rivadavia, campeón de la última edición. En la otra llave se cruzarán Boca y Banfield, que derrotaron a Racing y Deportivo Riestra, respectivamente.

Platense vs. Estudiantes: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Florencio Varela y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Platense : Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Kevin Nicolás Retamar; y Bruno Sepúlveda.

: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Kevin Nicolás Retamar; y Bruno Sepúlveda. Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Joaquín Tobio Burgos; y Adolfo Gaich.

Resultados y cronograma de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026

Deportivo Riestra 1 (6) - (7) 1 Banfield.

Racing 2 - 3 Boca.

Independiente Rivadavia 1 (2) - (3) 1 Atlético Tucumán.

Platense vs. Estudiantes de La Plata - Jueves 1° de octubre a las 21.15 en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

Estudiantes ganó la Copa Argentina en 2023 y se ilusiona con volver a consagrarse en este 2026 Andre Penner - AP

Tabla de campeones la Copa Argentina

El máximo ganador de la Copa Argentina es Boca con cuatro títulos gracias a obtenidos en 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas conseguidas en 2016, 2017 y 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.