Por dónde pasan Ferro vs. Gimnasia y Tiro y qué canal lo transmite en vivo

Ferro Carril Oeste y Gimnasia y Tiro de Salta cierran este domingo desde las 20.30 en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry con arbitraje de Maximiliano Manduca los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, por el que se decide el segundo ascenso a la Primera División.

El partido no se transmite por TV. La única alternativa para verlo en vivo es la plataforma digital LPF Play, la cual requiere ser suscriptor para acceder al contenido. En canchallena.com se puede seguir el minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Gimnasia y Tiro está obligado a ganarle a Ferro para avanzar de fase en el Reducido Prensa Gimnasia y Tiro

La previa de Ferro vs. Gimnasia y Tiro de Salta

El Verdolaga decantó en el Reducido después de no haber podido acceder a la final por el primer ascenso, algo de lo que estaba muy cerca porque tenía una gran ventaja en el cierre de la primera etapa y se le esfumó a raíz de que sumó solo un punto de seis posibles, Godoy Cruz lo alcanzó en 66 unidades y quedó por encima suyo por diferencia de goles (+20 contra +7).

Es así que decantó en los playoffs por el segundo boleto a la Primera División, donde anhela regresar tras 26 años en la segunda categoría. Lo positivo para el elencode Caballito es que tiene ventaja deportiva y en caso de empatar, avanzará a la próxima instancia.

📋⚽️ Estos son los elegidos por Juan Manuel Sara para enfrentar a Gimnasia y Tiro de Salta mañana a partir de las 20:30 hs.



💚 ¡Vamos, Ferro! pic.twitter.com/Pvt9v97enk — Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) November 15, 2026

El Lobo, en tanto, está obligado a ganar para seguir en el certamen porque con un empate lo desfavorece el reglamento. Su ingreso al Reducido fue en la última jornada, en la que se quedó con el octavo puesto del Grupo B con 52 unidades producto 14 triunfos, 10 victorias y 12 derrotas.

Posibles formaciones

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Juan Orellana, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Gonzalo Castellani; Ángel González, Lautaro Parisi y Nicolás Reniero o Emanuel Dening. DT: Juan Manuel Sara.

Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Juan Orellana, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Gonzalo Castellani; Ángel González, Lautaro Parisi y Nicolás Reniero o Emanuel Dening. DT: Juan Manuel Sara. Gimnasia y Tiro: Federico Cosentino; Juan Galetto, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Jonás Aguirre; Tiago Banega, Franco Sivetti; Fabricio Rojas, Nicolás Rinaldi, Juan Rocca; Lautaro Gordillo. Juan Manuel Azconzábal.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.56 contra 7.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a la próxima etapa a Ferro, cotiza a 3.55.

Ambos clubes se enfrentaron por última vez la temporada pasada. Primero, ganó Ferro 2 a 1 como visitante y, después, igualaron sin goles en la Ciudad de Buenos Aires. El historial tiene seis antecedentes, con tres victorias del Verdolaga y tres empates.