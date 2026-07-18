Por dónde pasan Francia vs. Inglaterra y qué canal lo transmite en vivo

Francia e Inglaterra protagonizan este sábado el penúltimo partido del Mundial 2026, el más grande de la historia, con 48 equipos, y lejos de estar en el escenario que soñaban. Ambos conjuntos europeos, que llegaron como favoritos, cayeron en semifinales ante España y la Argentina, respectivamente, y por eso disputarán el juego por el tercer puesto. El encuentro inicia a las 18 (horario argentino) y se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

A su vez, el mano a mano que marca el final de la participación mundialista de ambos y se disputa en Miami, está disponible en televisión a través de DSports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109.

Les Bleus, los máximos favoritos a quedarse con el título, perdieron en semifinales ante España 2 a 0 sin atenuantes mientras que los Tres Leones fueron eliminados por la Argentina 2 a 1 en un encuentro en el que se adelantaron en el marcador, pero no resistieron.

El andar de ambos equipos en el torneo fue, hasta las semifinales, sólido. El conjunto de Didier Deschamps, que se despide de la dirección técnica tras una etapa gloriosa con un título en Rusia 2018 y una final en Qatar 2022, además de este partido por el tercer puesto, fue a su altura. Lideró el Grupo I en la primera etapa con victorias sobre Senegal 3 a 1, Irak 3 a 0 y Noruega 4 a 1. En 16avos de final venció a Suecia 3 a 0, en octavos a Paraguay 1 a 0 y en cuartos se deshizo de Marruecos 2 a 0.

Los británicos, por su parte, debutaron con una victoria sobre Croacia 4 a 2 y, luego, empataron con Ghana sin goles y vencieron a Panamá 2 a 0. Con siete unidades, lideraron la zona L y en 16avos de final revirtieron un arduo encuentro ante República Democrática del Congo 2 a 1. En octavos eliminaron a México 3 a 2 y en cuartos, a Noruega 2 a 1.

Kylian Mbappé y Harry Kane intentarán subir a sus selecciones al podio del Mundial 2026 MAURO PIMENTEL - AFP

Sin posibilidades para Francia de ganar su tercera Copa del Mundo después de Francia 1998 y Rusia 2018 y para Inglaterra de conquistar su segundo trofeo después del de 1966, una atracción que tiene el juego es la pelea entre Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham por la Bota de Oro.

El delantero de Real Madrid tiene ocho goles y domina la tabla de artilleros junto a Lionel Messi mientras que los ingleses acumulan seis cada uno. Si bien están más atrás, todavía tienen posibilidades de llegar a la cima.

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