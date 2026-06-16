Por dónde pasan Francia vs. Senegal y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este martes a las 16 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con arbitraje del iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani
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Este martes se enfrentan Francia y Senegal por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026. El seleccionado europeo parte como favorito ante un rival que tiene buenos jugadores e intentará dar la sorpresa. Juegan en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino), con arbitraje del iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El equipo dirigido por Didier Deschamps es uno de los máximos favoritos al título con un plantel plagado de estrellas que deslumbra a partir de las opciones ofensivas que tiene, con figuras de la talla de Kylian Mbappé, Michael Olise y Rayan Cherki, entre otros. Los africanos, liderados futbolísticamente por Sadio Mané, son habituales animadores de las citas ecuménicas y llegaron a Norteamérica con la ilusión de mejorar lo hecho en 2022, cuando se despidieron en octavos de final.
Francia vs. Senegal: cómo ver online
El partido está programado para este martes a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
Posibles formaciones
- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué o Bradley Barcola; y Kylian Mbappé.
- Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly o Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Habib Diarra o Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye o Pape Matar Sarr; Ismaïla Sarr, Sadio Mané y Nicolás Jackson.
Fixture del Grupo I del Mundial 2026
Fecha 1
- Francia vs. Senegal – Martes 16 de junio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- Irak vs. Noruega – Martes 16 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston.
Fecha 2
- Francia vs. Irak – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.
- Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Fecha 3
- Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston.
- Senegal vs. Irak – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto.
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