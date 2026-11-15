Por dónde pasan hoy España vs. Inglaterra y qué canal lo transmite en vivo

Ya clasificados a cuartos de final, España e Inglaterra se enfrentan este domingo desde las 16.45 (hora argentina) en el estadio Metropolitano de Atlético de Madrid con arbitraje del francés Clément Turpin por la sexta y última fecha del Grupo C de la Nations League 2026-2027.

El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lamine Yamal es la gran estrella de la selección de España JORGE GUERRERO - AFP

La previa del partido

Ambos equipos ya están clasificados a la próxima etapa porque dominaron la tabla de posiciones. La Furia Roja lidera con 15 puntos gracias a cinco triunfos en igual cantidad de presentaciones, todas después de haber sido campeón en el Mundial 2026; mientras que los ingleses ganaron cuatro de los cinco duelos que disputaron -perdieron, juntamente, contra los españoles- y tienen 12 unidades.

Con Croacia penúltimo con tres unidades y República Checa cuarto sin tantos, lo que está en juego en el partidazo entre las dos potencias es el primer lugar de cara a los playoffs. El empate favorece a España mientras que Inglaterra terminará en la cima solo se impone.

Posibles formaciones

España: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz o Pedri, Lamine Yamal, Pedri, Álex Baena o Fermín López y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz o Pedri, Lamine Yamal, Pedri, Álex Baena o Fermín López y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente. Inglaterra: Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Dan Burn, Lewis Hall; Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.0 contra 3.66 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.0.