Por dónde pasan hoy River vs. Racing y qué canal lo transmite en vivo

River Plate y Racing Club protagonizan este domingo desde las 19.15 en el estadio Monumental con arbitraje de Leandro Rey Hilfer uno de los clásico de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 que corresponde al Grupo B.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Adrián 'Maravilla' Martínez es el goleador del Racing de Sebastián Romero Gonzalo Colini - La Nación

La previa de River vs. Racing

El Millonario necesita la victoria para encaminar su clasificación a octavos de final. Actualmente marcha sexto en la tabla de posiciones con 20 puntos producto de seis victorias, dos empates y cinco derrotas y en caso de imponerse avanzará hasta cuarto puesto.

También, necesita las unidades para la Tabla Anual, en la que está octavo con 49 y a siete de Rosario Central, el líder con 56. De momento, se está clasificando a la Copa Sudamericana y necesita llegar al menos hasta el tercer lugar para meterse en zona de Libertadores, algo no tan sencillo porque Boca Juniors y Argentinos Juniors tienen 54 tantos cada uno.

El entrenador interino Leonardo Ponzio apuesta por la misma formación inicial que en el último encuentro se lució ante Belgrano de Córdoba, sin Marcos Acuña -lesionado- y con Francisco Ortega en el lateral izquierdo. En la ofensiva, el acompañante de Ángel Correa es, otra vez, Lucas Beltrán.

La Academia atraviesa un presente muy adverso que no pudo maquillar con una victoria en el clásico ante Independiente porque igualó 1 a 1. También con un DT provisorio como Sebastián Romero, necesita ganar para seguir con chances de acceder a los playoffs. De momento, se ubica 13° en la zona con 12 puntos producto de tres victorias, tres empates y siete derrotas. En la Anual, está lejos de todo -23° con 33 unidades- y ya no tiene posibilidades de acceder a torneos internacionales.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio. Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.49 contra 7.24 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.18.