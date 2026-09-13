Por dónde pasan Independiente vs. San Lorenzo y qué canal lo transmite en vivo

Independiente y San Lorenzo protagonizan este domingo desde las 19.15 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda con arbitraje de Facundo Tello el clásico de la novena fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Independiente necesita imperiosamente sumar puntos para no caerse de los puestos de clasificación a octavos de final JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

La previa del clásico

El Rojo atraviesa un momento de mucha irregularidad que, por ejemplo, lo sacó de la Copa Argentina con una goleada de Atlético Tucumán 4 a 0. Si bien ganó en su último partido, necesita mantenerse en esa senda para aspirar a clasificar a los playoffs y, sobre todo, a algún certamen internacional del año próximo a través de la Tabla Anual.

De momento, el conjunto de Jadson Viera marcha octavo en la tabla de posiciones con 13 puntos producto de cuatro victorias, un empate y tres derrotas y su rival de turno se ubica undécimo con 10 unidades. El Ciclón, que también ganó en la última jornada con Walter Perazzo como DT interino y que este domingo tiene el debut de Rubén Darío Insúa en su regreso al club, cosechó tres alegrías, una parda y cuatro caídas.

Posibles formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Manuel Arrayago, Facundo Zabala; Maximiliano Meza, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Felipe Tempone o Chimy Ávila y Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Manuel Arrayago, Facundo Zabala; Maximiliano Meza, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Felipe Tempone o Chimy Ávila y Matías Abaldo. DT: Jadson Viera. San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.15 contra 4.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega 2.96.

Ambos equipos se enfrentaron este año en el Torneo Apertura 2026 y y ganó el Rojo como visitante en el Nuevo Gasómetro 2 a 1 con goles de Matías Abaldo y Maximiliano Gutiérrez. Ezequiel Herrera descontó para el Ciclón.