Por dónde pasan Italia vs. Bélgica, por la UEFA Nations League 2026-2027

Este viernes se enfrentan Italia y Bélgica por la fecha 1 del Grupo A de la UEFA Nations League 2026-2027. Juegan en el estadio Olímpico de Roma, a partir de las 15.45 (horario argentino), con arbitraje del alemán Daniel Siebert, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium (se requiere una suscripción activa para acceder a la plataforma). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Azzurra quiere volver a ser una potencia internacional. El tetracampeón del mundo vive en una crisis constante desde hace más de 10 años, se ausentó de los últimos tres Mundiales y solo tuvo buenas noticias al ganar la Eurocopa en 2020. Roberto Mancini afronta su segundo ciclo al mando del seleccionado italiano con el objetivo de reinventarse para volver a festejar. El combinado belga, por su parte, dejó atrás su “generación dorada” y, tras la eliminación en los cuartos de final de la última Copa del Mundo ante España, quiere conformar un plantel competitivo apoyado en sus jóvenes talentos.

Roberto Mancini fue confirmado como nuevo DT de Italia; es su segundo ciclo al mando de la Azzurra Fabrizio Corradetti - IPA via ZUMA Press DPA

Italia vs. Bélgica: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 15.45 (horario argentino) en Roma, Italia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

Italia : Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Riccardo Calafiori, Gianluca Mancini, Diego Coppola; Nicolò Barella, Sandro Tonali, Alessandro Gianni Romano; Moise Kean, Francesco Pio Esposito y Nicolò Cambiaghi.

: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Riccardo Calafiori, Gianluca Mancini, Diego Coppola; Nicolò Barella, Sandro Tonali, Alessandro Gianni Romano; Moise Kean, Francesco Pio Esposito y Nicolò Cambiaghi. Bélgica: Senne Lammens; Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Nathan Ngoy; Kevin De Bruyne, Roméo Lavia, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Mika Godts y Diego Moreira.

Cronograma y resultados de la fecha 1 de la Liga A de la UEFA Nations League

Jornada 1

Jueves 24 de septiembre

Grupo 2: Países Bajos 1 - 1 Alemania

Grupo 2: Serbia 1 - 2 Grecia

Grupo 4: Noruega 3 - 2 Dinamarca

Grupo 4: Portugal 1 - 0 Gales

Viernes 25 de septiembre

Grupo 1: Italia vs. Bélgica a las 15.45.

Grupo 1: Turquía vs. Francia a las 15.45.

El Estadio Olímpico de Roma será la sede del partido de este viernes entre Italia y Bélgica Plinio Lepri - AP

Sábado 26 de septiembre

Grupo 3: República Checa vs. Croacia a las 15.45.

Grupo 3: Inglaterra vs. España a las 15.45.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina