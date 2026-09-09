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Por dónde pasan Liverpool vs. Atlético de Madrid y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este miércoles a las 16 (horario argentino) en el estadio Anfield de Inglaterra, con arbitraje del italiano Davide Massa

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Alexis Mac Allister y Cristian 'Cuti' Romero serían titulares en el partido entre Liverpool y Atlético de Madrid
Alexis Mac Allister y Cristian 'Cuti' Romero serían titulares en el partido entre Liverpool y Atlético de MadridCanchallena

Este miércoles se enfrentan Liverpool y Atlético de Madrid por la fecha 1 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-2027. Es uno de los platos fuerte de una jornada en la que se disputan varios partidos atractivos entre clubes importantes. Juegan en Anfield, a partir de las 16 (horario argentino), con arbitraje del italiano Davide Massa, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Los Reds, que tienen a Alexis Mac Allister como el único argentino del plantel, ganaron el torneo más importante de Europa a nivel de clubes seis veces y se mantienen como los terceros máximos ganadores de la historia únicamente por detrás de Milan, que tiene siete títulos, y Real Madrid, que acumula 15. El Colchonero, por su parte, sueña con levantar la ‘Orejona’ por primera vez en una temporada en la que, además del DT Diego Simeone, hay cuatro jugadores argentinos en el equipo: Juan Musso, Cristian ‘Cuti’ Romero, Giuliano Simeone y Julián Alvarez.

Julián Alvarez pidió ser transferido a Barcelona, pero la dirigencia de Atlético de Madrid lo impidió
Julián Alvarez pidió ser transferido a Barcelona, pero la dirigencia de Atlético de Madrid lo impidióPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Liverpool vs. Atlético de Madrid: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 16 (horario argentino) en Inglaterra y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Liverpool: Alisson; Ronald Araújo o Jeremie Frimpong, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister o Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Bradley Barcola o Víctor Muñoz, Cody Gakpo y Alexander Isak.
  • Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Cristian ‘Cuti’ Romero, David Hancko; Morten Hjulmand, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Álex Baena, Kang-In Lee; y Ademola Lookman.

Cronograma y resultados de la fecha 1 de la Fase Liga

Martes 8 de septiembre

  • Brujas 2 - 3 Aston Villa
  • AEK 1 - 0 LASK
  • Porto 0 - 2 Manchester City
  • Borussia Dortmund 3 - 2 Villarreal
  • Lille 2 - 3 Betis
  • Real Madrid 2 - 1 Inter de Milán

Miércoles 9 de septiembre

  • 13.45: Barcelona vs. Feyenoord - ESPN y Disney+ Premium.
  • 13.45: Stuttgart vs. Viking - Disney+ Premium.
  • 16: PSG vs. Slovan Bratislava - Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
  • 16: Liverpool vs. Atlético de Madrid - Fox Sports y Disney+ Premium.
  • 16: Sporting Lisboa vs. Galatasaray - ESPN 4 y Disney+ Premium.
  • 16: Nápoli vs. Arsenal - ESPN y Disney+ Premium.
Liverpool quiere hacerse fuerte en su propia casa para derrotar a Atlético de Madrid en la primera fecha
Liverpool quiere hacerse fuerte en su propia casa para derrotar a Atlético de Madrid en la primera fechaOwen Humphreys - PA

Jueves 10 de septiembre

  • 13.45: PSV vs. Shakhtar Donetsk - ESPN 2 y Disney+ Premium.
  • 13.45: Fenerbahce vs. Roma - Fox Sports y Disney+ Premium.
  • 16: Slavia Praga vs. Lens - ESPN 3 y Disney+ Premium.
  • 16: Manchester United vs. Sabah - ESPN y Disney+ Premium.
  • 16: Bayern únich vs. Bodo/Glimt - ESPN 2 y Disney+ Premium.
  • 16: Como vs. RB Leipzig - Fox Sports y Disney+ Premium.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

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