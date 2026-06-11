Por dónde pasan México vs. Sudáfrica y qué canal lo transmite en vivo

Este jueves se enfrentan México y Sudáfrica por la fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026. El anfitrión parte como favorito, pero no le gana a los africanos desde el 2000. Juegan en el estadio Azteca de la Ciudad de México a partir de las 16 (horario argentino), con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, televisación de DSports, Telefé y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El dueño de casa quiere hacerse fuerte para intentar lograr su mejor resultado en una Copa del Mundo. Las únicas dos veces que llegó más allá de los octavos de final fue cuando fue local, en 1970 y 1986. En ambas ocasiones quedó eliminado en cuartos de final: primero ante Italia y luego frente a Alemania. Los Bafana Bafana, por su parte, deberán sortear un camino complejo para intentar meterse en la próxima ronda por primera vez.

Sudáfrica quiere pegar el primer golpe en el Mundial 2026; se enfrenta a México en el mítico estadio Azteca GIANLUIGI GUERCIA - AFP

México vs. Sudáfrica: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 16 (horario argentino) en Ciudad de México y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

Posibles formaciones

México : Raúl Rangel; Israel Reyes o Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Biran Gutiérrez o Gilberto Mora, Érik Lira o Édson Álvarez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

: Raúl Rangel; Israel Reyes o Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Biran Gutiérrez o Gilberto Mora, Érik Lira o Édson Álvarez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon o Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokazi, Samukele Kabini; Teboho Mokoena, Jayden Adams o Thalente Mbatha; Oswin Appollis, Themba Zwane o Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng o Tshepang Moremi; y Lyle Foster.

Fixture del Grupo A del Mundial 2026

Fecha 1

México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

El estadio Azteca será la sede del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica [e]LI MUZI - XinHua

Corea del Sur vs. República Checa – Jueves 11 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 2

República Checa vs. Sudáfrica – Jueves 18 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

México vs. Corea del Sur – Jueves 18 de junio a las 22 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

República Checa vs. México - Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina