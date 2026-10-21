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Por dónde pasan Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este miércoles a las 19 (horario argentino) en el estadio Centenario de Uruguay, con arbitraje del chileno Cristián Garay

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El uruguayo Thiago Borbas sería titular en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026
El uruguayo Thiago Borbas sería titular en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026Pedro Souza - Atlético Mineiro

Este miércoles se enfrentan Montevideo City Torque y Atlético Mineiro por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El ganador pasará a la final del 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, frente a Boca, que eliminó a Vasco da Gama. Juegan en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje del chileno Cristián Garay, televisación de ESPN y DSports, y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

  • En la ida, disputada la semana pasada en Brasil, el local ganó 3 a 0 con goles de Reinier Jesús, Bernard y Thiago Borbas.
  • En la otra llave, el xeneize derrotó al Gigante da Colina por 3 a 2 en el resultado global (perdió 1 a 0 en la ida en la Argentina y ganó 3 a 1 en la vuelta en Brasil).

El conjunto uruguayo celebró su pase a las semifinales al dejar en el camino a Cienciano, una de las grandes revelaciones de esta edición, por 3 a 2, con una victoria 3 a 0 como local y una caída por 2 a 0 como visitante. El Galo, por su parte, superó a Santos por penales luego de empatar 4 a 4 en el acumulado de la serie. En la ida perdió 2 a 0 y en la vuelta se impuso por 4 a 2. En la tanda, el equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez festejó por 3 a 1.

A pesar de la abultada derrota en la ida, Montevideo City Torque quiere dar vuelta la serie ante Atlético Mineiro
A pesar de la abultada derrota en la ida, Montevideo City Torque quiere dar vuelta la serie ante Atlético MineiroGastón Britos - FOTOBAIRES

Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro: cómo ver online

El encuentro de vuelta se disputa este miércoles en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y DSports. Quienes cuenten con DGO o Flow (canal 109) pueden sintonizar ambas señales directamente a través de la plataforma correspondiente (se requiere una suscripción activa); mientras que los que tengan Telecentro Play únicamente podrán seguir el partido en ESPN. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Franco Pizzichillo; Luka Andrade, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón.
  • Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Alan Franco o Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo; Tomás Cuello, Reinier y Bernard.

Cronograma y resultados de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Ida

  • Boca 0 - 1 Vasco da Gama
  • Atlético Mineiro 3 - 0 Montevideo City Torque
Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro, está muy cerca de meter al Galo en la final de la Copa Sudamericana
Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro, está muy cerca de meter al Galo en la final de la Copa SudamericanaWagner Meier - Getty Images South America

Vuelta

  • Vasco da Gama 1 - 3 Boca.
  • Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro - Miércoles 21 de octubre a las 19 - Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

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