Por dónde pasan Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro se disputa este miércoles a las 19 (horario argentino) en el estadio Centenario de Uruguay, con arbitraje del chileno Cristián Garay
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Este miércoles se enfrentan Montevideo City Torque y Atlético Mineiro por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El ganador pasará a la final del 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, frente a Boca, que eliminó a Vasco da Gama. Juegan en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje del chileno Cristián Garay, televisación de ESPN y DSports, y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
- En la ida, disputada la semana pasada en Brasil, el local ganó 3 a 0 con goles de Reinier Jesús, Bernard y Thiago Borbas.
- En la otra llave, el xeneize derrotó al Gigante da Colina por 3 a 2 en el resultado global (perdió 1 a 0 en la ida en la Argentina y ganó 3 a 1 en la vuelta en Brasil).
El conjunto uruguayo celebró su pase a las semifinales al dejar en el camino a Cienciano, una de las grandes revelaciones de esta edición, por 3 a 2, con una victoria 3 a 0 como local y una caída por 2 a 0 como visitante. El Galo, por su parte, superó a Santos por penales luego de empatar 4 a 4 en el acumulado de la serie. En la ida perdió 2 a 0 y en la vuelta se impuso por 4 a 2. En la tanda, el equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez festejó por 3 a 1.
Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro: cómo ver online
El encuentro de vuelta se disputa este miércoles en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y DSports. Quienes cuenten con DGO o Flow (canal 109) pueden sintonizar ambas señales directamente a través de la plataforma correspondiente (se requiere una suscripción activa); mientras que los que tengan Telecentro Play únicamente podrán seguir el partido en ESPN. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Franco Pizzichillo; Luka Andrade, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón.
- Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Alan Franco o Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo; Tomás Cuello, Reinier y Bernard.
Cronograma y resultados de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026
Ida
- Boca 0 - 1 Vasco da Gama
- Atlético Mineiro 3 - 0 Montevideo City Torque
Vuelta
- Vasco da Gama 1 - 3 Boca.
- Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro - Miércoles 21 de octubre a las 19 - Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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