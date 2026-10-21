Por dónde pasan Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro y qué canal lo transmite en vivo

Este miércoles se enfrentan Montevideo City Torque y Atlético Mineiro por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El ganador pasará a la final del 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, frente a Boca, que eliminó a Vasco da Gama. Juegan en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje del chileno Cristián Garay, televisación de ESPN y DSports, y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

En la ida, disputada la semana pasada en Brasil, el local ganó 3 a 0 con goles de Reinier Jesús, Bernard y Thiago Borbas.

con goles de Reinier Jesús, Bernard y Thiago Borbas. En la otra llave, el xeneize derrotó al Gigante da Colina por 3 a 2 en el resultado global (perdió 1 a 0 en la ida en la Argentina y ganó 3 a 1 en la vuelta en Brasil).

El conjunto uruguayo celebró su pase a las semifinales al dejar en el camino a Cienciano, una de las grandes revelaciones de esta edición, por 3 a 2, con una victoria 3 a 0 como local y una caída por 2 a 0 como visitante. El Galo, por su parte, superó a Santos por penales luego de empatar 4 a 4 en el acumulado de la serie. En la ida perdió 2 a 0 y en la vuelta se impuso por 4 a 2. En la tanda, el equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez festejó por 3 a 1.

A pesar de la abultada derrota en la ida, Montevideo City Torque quiere dar vuelta la serie ante Atlético Mineiro Gastón Britos - FOTOBAIRES

Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro: cómo ver online

El encuentro de vuelta se disputa este miércoles en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y DSports. Quienes cuenten con DGO o Flow (canal 109) pueden sintonizar ambas señales directamente a través de la plataforma correspondiente (se requiere una suscripción activa); mientras que los que tengan Telecentro Play únicamente podrán seguir el partido en ESPN. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

ESPN.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Montevideo City Torque : Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Franco Pizzichillo; Luka Andrade, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón.

: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Franco Pizzichillo; Luka Andrade, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón. Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Alan Franco o Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo; Tomás Cuello, Reinier y Bernard.

Cronograma y resultados de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Ida

Boca 0 - 1 Vasco da Gama

Atlético Mineiro 3 - 0 Montevideo City Torque

Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro, está muy cerca de meter al Galo en la final de la Copa Sudamericana Wagner Meier - Getty Images South America

Vuelta

Vasco da Gama 1 - 3 Boca.

Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro - Miércoles 21 de octubre a las 19 - Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina