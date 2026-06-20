Por dónde pasan Países Bajos vs. Suecia y qué canal lo transmite en vivo

La décima jornada del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, este sábado 20 de junio, arranca con el encuentro entre los seleccionados europeos Países Bajos y Suecia, que se desarrolla desde las 14 (hora argentina) en el estadio de Houston con arbitraje del inglés Michael Oliver y corresponde a la segunda fecha del Grupo F.

El cotejo se transmite en vivo por TV a través de DSports y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Países Bajos vs. Suecia

El seleccionado neerlandés debutó con un empate ante Japón 2 a 2 en Dallas y necesita lograr su primer triunfo para no complicar sus chances de clasificar a 16avos de final y, sobre todo, superar a su rival de turno en la tabla de posiciones que es el líder con tres unidades gracias a su goleada en el primer duelo vs. Túnez 5 a 1.

La Naranja Mecánica persigue su primer título para sumarse a la tabla de campeones, donde es la única ausente de las potencias. Fue finalista en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010 y disputó las semifinales en Francia 1998 y Brasil 2014, pero nunca llegó a la gloria máxima. A la edición 2026 de la Copa del Mundo se clasificó con el primer puesto en el Grupo G, donde terminó invicto con seis victorias y dos empates.

Suecia goleó a Túnez en su debut en el Mundial 2026 Matias Delacroix - AP

Los suecos, por su parte, necesitaron disputar el repechaje de las eliminatorias del Viejo Continente para volver a la cita ecuménica y allí doblegaron a Albania 2 a 1 y Polonia 3 a 2. En el arranque, dieron la sorpresa porque golearon a los tunecinos y enfrentan a Países Bajos a sabiendas de que otra alegría los clasifica a la próxima etapa en un campeonato donde tienen una historia muy acotada y su mejor actuación fue de local en 1958 cuando llegó a la final. También fue tercero en Brasil 1950 y en Estados Unidos 1994 y se ubicó cuarto en Francia 1938.

Posibles formaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman. Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlstrom, Yasin Ayari; Benjamin Nygren; Viktor Gyokeres y Alexander Isak. DT: Graham Potter.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado neerlandés con 1.74 contra 4.90 que cotiza su derrota, es decir una victora de los suecos. El empate llega a 4.24.

Por tratarse de dos seleccionados afiliados a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA), el historial tiene varios antecedentes. No obstante, la última vez que se enfrentaron fue en 2017, por las eliminatorias al Mundial Rusia 2018, con triunfo de Países Bajos 2 a 0. Un año, por el mismo certamen, igualaron en Suecia 1 a 1.