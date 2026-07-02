Por dónde pasan Portugal vs. Croacia y qué canal lo transmite en vivo

Este jueves se enfrentan Portugal y Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026. En la previa, es uno de los partidos más parejos de la primera instancia de eliminación directa de esta edición. Juegan en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá, a partir de las 20 (horario argentino), con arbitraje del noruego Espen Eskas, televisación de Telefé, TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El combinado luso avanzó de ronda al terminar en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo K con cinco puntos, producto de sendos empates 1 a 1 con la República Democrática del Congo y 0 a 0 con Colombia, y una goleada 5 a 0 ante Uzbekistán. El seleccionado balcánico, por su parte, fue escolta en la zona L con seis unidades conseguidas gracias a sus victorias 1 a 0 contra Panamá y 2 a 1 frente a Ghana, y a su derrota 4 a 2 con Inglaterra.

Cristiano Ronaldo ya convirtió dos goles en lo que va del Mundial y quiere ir por más Xu Zijian - XinHua

Portugal vs. Croacia: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 20 (horario argentino) en Toronto, Canadá, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

Paramount+.

Posibles formaciones

Portugal : Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves o Rubén Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão o João Félix o Bernardo Silva; y Cristiano Ronaldo.

: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves o Rubén Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão o João Félix o Bernardo Silva; y Cristiano Ronaldo. Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic o Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Ivan Perisic; Luka Modric, Meto Kovacic; Nikola Vlasic, Petar Sucic, Martin Baturina; y Ante Budimir o Igor Matanovic.

Resultados de Portugal en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo K : Empate 1 a 1 vs. República Democrática del Congo - Gol de João Neves (Yoane Wissa empató para los africanos).

: Empate 1 a 1 vs. República Democrática del Congo - Gol de João Neves (Yoane Wissa empató para los africanos). Fecha 2 del Grupo K : Victoria 5 a 0 vs. Uzbekistán - Dos goles de Cristiano Ronaldo y uno de Nuno Mendes, Rafael Leão y Abduvohid Nematov en contra.

: Victoria 5 a 0 vs. Uzbekistán - Dos goles de Cristiano Ronaldo y uno de Nuno Mendes, Rafael Leão y Abduvohid Nematov en contra. Fecha 3 del Grupo K: Empate 0 a 0 vs. Colombia.

Portugal y Colombia empataron 0 a 0 en la última fecha del Grupo K del Mundial 2026 PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Resultados de Croacia en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo L : Derrota 4 a 2 vs. Inglaterra - Goles de Martin Baturina y Petar Musa (Harry Kane por duplicado, Jude Bellingham y Marcus Rashford convirtieron los goles de los ingleses).

: Derrota 4 a 2 vs. Inglaterra - Goles de Martin Baturina y Petar Musa (Harry Kane por duplicado, Jude Bellingham y Marcus Rashford convirtieron los goles de los ingleses). Fecha 2 del Grupo L : Triunfo 1 a 0 vs. Panamá - Gol de Ante Budimir.

: Triunfo 1 a 0 vs. Panamá - Gol de Ante Budimir. Fecha 3 del Grupo L: Triunfo 2 a 1 vs. Ghana - Goles de Petar Susic y Nikola Vlasic (Derrick Luckassen empató transitoriamente para los africanos).