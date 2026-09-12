Por dónde pasan River vs. Atlético Tucumán y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro correspondiente a la fecha 9 del Grupo B se disputa este sábado a las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro, con arbitraje de Andrés Gariano
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Este sábado se enfrentan Atlético Tucumán y River por la fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio Monumental José Fierro, a partir de las 17.30, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Decano, que viene de ganarle a Racing por 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda, está cuarto en la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y apenas una derrota. El Millonario, por su parte, se mantiene en el décimo puesto del Grupo B con 10 unidades al igual que Huracán, al que supera por tener mejor diferencia de gol (+1 contra 0). En la última jornada venció por 3 a 1 a Independiente Rivadavia como local.
Atlético Tucumán vs. River: cómo ver online
El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 en Tucumán y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega, Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
Así se juega la fecha 9 del Torneo Clausura 2026
Viernes 11 de septiembre
- Newell’s 1 - 1 Vélez (Zona A)
- Defensa y Justicia 2 - 0 Gimnasia de Mendoza (Zona A)
- Boca 3 - 1 Central Córdoba (Zona A)
Sábado 12 de septiembre
- 14.45: Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports
- 14.45: Estudiantes de La Plata vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium
- 17.30: Atlético Tucumán vs. River (Zona B) - TNT Sports
- 20: Talleres vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium
Domingo 13 de septiembre
- 14.45: Sarmiento vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium
- 14.45: Tigre vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports
- 17: Argentinos Juniors vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports
- 19.15: Independiente vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium
- 21.30: Huracán vs. Racing (Zona B) - TNT Sports
Lunes 14 de septiembre
- 19: Deportivo Riestra vs. Lanús (Zona A) - ESPN Premium
- 19: Banfield vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
- 21.15: Instituto vs. Estudiantes de Río Cuarto (Interzonal) - TNT Sports
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