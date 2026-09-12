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Por dónde pasan River vs. Atlético Tucumán y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la fecha 9 del Grupo B se disputa este sábado a las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro, con arbitraje de Andrés Gariano

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Tobías Andrada se convirtió en uno de los jugadores más importantes de River; sería titular ante Atlético Tucumán
Tobías Andrada se convirtió en uno de los jugadores más importantes de River; sería titular ante Atlético TucumánPrensa River

Este sábado se enfrentan Atlético Tucumán y River por la fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio Monumental José Fierro, a partir de las 17.30, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Decano, que viene de ganarle a Racing por 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda, está cuarto en la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y apenas una derrota. El Millonario, por su parte, se mantiene en el décimo puesto del Grupo B con 10 unidades al igual que Huracán, al que supera por tener mejor diferencia de gol (+1 contra 0). En la última jornada venció por 3 a 1 a Independiente Rivadavia como local.

Con Julio César Falcioni al mando, Atlético Tucumán quiere seguir obteniendo resultados positivos
Con Julio César Falcioni al mando, Atlético Tucumán quiere seguir obteniendo resultados positivosFACUNDO MORALES

Atlético Tucumán vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 en Tucumán y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • TNT Sports.
  • Flow - TNT Sports.
  • Telecentro Play - TNT Sports.
  • DGO - TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega, Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Así se juega la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Viernes 11 de septiembre

  • Newell’s 1 - 1 Vélez (Zona A)
  • Defensa y Justicia 2 - 0 Gimnasia de Mendoza (Zona A)
  • Boca 3 - 1 Central Córdoba (Zona A)

Sábado 12 de septiembre

  • 14.45: Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports
  • 14.45: Estudiantes de La Plata vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium
  • 17.30: Atlético Tucumán vs. River (Zona B) - TNT Sports
  • 20: Talleres vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium
En el último partido entre River y Atlético Tucumán, por el Apertura de este año, el Decano se impuso por 1 a 0
En el último partido entre River y Atlético Tucumán, por el Apertura de este año, el Decano se impuso por 1 a 0Manuel Cortina - LA NACION

Domingo 13 de septiembre

  • 14.45: Sarmiento vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium
  • 14.45: Tigre vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports
  • 17: Argentinos Juniors vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports
  • 19.15: Independiente vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium
  • 21.30: Huracán vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

Lunes 14 de septiembre

  • 19: Deportivo Riestra vs. Lanús (Zona A) - ESPN Premium
  • 19: Banfield vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
  • 21.15: Instituto vs. Estudiantes de Río Cuarto (Interzonal) - TNT Sports
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