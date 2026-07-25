Por dónde pasan River vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026 hoy

River inicia su camino en el Torneo Clausura 2026 este sábado, cuando desde las 19.15 (horario argentino), por la fecha 1 del Grupo B, se enfrente a Barracas Central en el estadio Monumental. Con los refuerzos de lujo Nicolás Otamendi y Angel Correa, más el sinsabor de la salida reciente de Juan Fernando Quintero, pone primera a sus obligaciones locales, mucho más después de caer el 17 de julio pasado ante Aldosivi, en los 16vos de la Copa Argentina. El encuentro se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Además, el partido se puede ver por televisión a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online teniendo contratados el “Pack Fútbol” y algún cableoperador: Flow, Telecentro Play o DGO. En todos los casos se requiere ser cliente.

Angel Correa llegó este viernes y Eduardo Coudet le dio la bienvenida; luego, lo incluyó en la lista de convocados

El Millonario quiere sacarse rápido dos espinas profundas. En primer lugar la del Apertura que se disputó en el primer semestre del año, en el que perdió la final con Belgrano por 3 a 2 y se quedó en la puerta del título. En el segundo, la de la Copa Argentina, en la que recientemente quedó eliminado en 16vos de final tras caer ante Aldosivi por 3 a 1.

Además, después de días de cruces dialécticos, Juan Fernando Quintero se fue del club por sus desacuerdos con Eduardo Coudet. El colombiano, ídolo, especialmente por la gesta que significó para los hinchas ganarle la Copa Libertadores de Madrid en 2018 a Boca, se marchó libre después de que el club le comprase el pase y cerró su tercera etapa en Núñez.

Juan Fernando Quintero cerró su tercera etapa en River, pero no de la mejor manera Prensa River

Un rato antes, River anunció la llegara de Angel Correa, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2002, quien a los 31 años y proveniente de Tigres de México se convirtió en una de las compras más caras de la historia, y la más elevada si se tiene en cuenta que además de los 15 millones de dólares anunciados, dos más se sumarían por objetivos.

Por otro lado, el ‘Chacho’ ya tiene a disposición a Nicolás Otamendi, el refuerzo más resonante del torneo. El defensor de 38 años viene de ser subcampeón del mundo con la selección argentina el domingo pasado y ya se sumó a los entrenamientos del plantel. Con rodaje encima por haber sumado minutos en siete de los ocho partidos que afrontó el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo, se perfila como titular en lugar de Lautaro Rivero para compartir la zaga central con Lucas Martínez Quarta.

📝 Los convocados por Eduardo Coudet para recibir a Barracas Central en el Mâs Monumental por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 ⚽️#VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/GRAjrXer0s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

El Guapo, por su parte, necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse lejos de la zona de descenso a la Primera Nacional, algo que por ahora estaría consiguiendo.

En Barracas el entrenador Damián Ayude casi no movió piezas en el mercado de pases. Únicamente incorporó a Elías Pereyra en condición de libre tras su paso por Defensa y Justicia, y a Juan Barbieri, que se sumó al equipo a préstamo desde Deportivo Armenio. En contrapartida, no se desprendió de ningún futbolista, por lo que mantiene la base con la que Rubén Darío Insúa se quedó en el umbral de los octavos de final en el Apertura, además de quedar eliminado en la etapa de grupos de la Copa Sudamericana.