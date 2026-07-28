Por dónde pasan Rosario Central vs. Racing y qué canal lo transmite en vivo

La segunda fecha del Torneo Clausura 2026 inicia este martes con cuatro partidos, pero la atención se la lleva Rosario Central vs Racing, que se cruzan por tercera vez en el año porque el Apertura los puso cara a cara en dos ocasiones. El encuentro correspondiente al Grupo B se disputa desde las 21.15 en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Hernán Mastrángelo, en simultáneo a Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Río Cuarto.

El juego se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere estar suscripto al ‘pack fútbol’-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ángel Di María es la gran figura de Rosario Central, que va por su primera victoria en el Clausura Juan José García - FOTOBAIRES

La previa de Rosario Central vs. Racing

El Canalla, con Ángel Di María como bandera y la continuidad de Jorge Almirón como entrenador tras fuertes rumores de que iba a ser eyectado del cargo después del Torneo Apertura, comenzó el certamen con el pie izquierdo porque perdió en Córdoba ante Belgrano 2 a 1 y anhela sumar sus primeros puntos ante su gente en un semestre donde su principal objetivo es la Copa Libertadores -disputará los octavos de final vs. Corinthians-.

La Academia de Avellaneda, por su parte, arrancó el campeonato con un triunfo sobre Gimnasia de La Plata 2 a 1 en el Cilindro y dio el primer paso en el ciclo de Juan Pablo Vojvoda con el pie derecho. El entrenador entrante no tiene una misión fácil porque debe conseguir buenos resultados con un equipo que tuvo un mal primer semestre y ello decantó la salida del ídolo Gustavo Costas.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón. Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari y Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.34 contra 3.48 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.95.

El Torneo Apertura hubo sendas victorias del Canalla 2 a 1. En la segunda fecha sonrió de visitante en el Cilindro de Avellaneda con tantos de Ángel Di María y Alejo Véliz -Adrián Martínez descontó para la Academia- y en los cuartos de final los goles los marcaron Gastón Ávila y Enzo Copetti en tanto que Matías Zaracho puso en ventaja transitoriamente al perdedor.