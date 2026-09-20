Por dónde pasan San Lorenzo vs. Boca y qué canal lo transmite en vivo

El clásico de la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026 lo protagonizan este domingo San Lorenzo y Boca Juniors desde las 14.45 en el estadio Nuevo Gasómetro con arbitraje de Nazareno Arasa y corresponde al Grupo A.

El clásico se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue este año por el Torneo Apertura e igualaron 1 a 1 en la Bombonera. Santiago Ascacíbar abrió el marcador para el xeneize a los 55′ mientras que Gregorio Rodríguez, que había ingresado a la cancha en los instantes previos, igualó para el Ciclón 10 minutos después en el encuentro que arbitrió Pablo Echavarría.

La previa de San Lorenzo vs. Boca

San Lorenzo, que viene de empatar 1 a 1 con Independiente en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini en el debut de Rubén Darío Insúa como entrenador, se ubica décimo en la tabla de posiciones de su zona con 11 puntos y necesita ganar para meterse en zona de clasificación a los playoffs en una temporada muy irregular donde no fue protagonista en ningún certamen.

El xeneize, por su parte, está sexto en la clasificación general del Grupo A con 14 unidades y con un triunfo se acerca a los lídres y, sobre todo, encamina su pasaje a octavos de final. Entre semana, se metió en semifinales de la Copa Sudamericana y, de la mano de Rodolfo Arruabarrena, atraviesa un presente que lo invita a soñar con cortar la larga sequía de títulos.

Para el equipo del barrio porteño de la Boca los puntos también son relevantes para la Tabla Anual, donde está cuarto con 44 tantos. Esa clasificación no solo otorga una estrella, sino que también da boletos a los certámenes internacionales de 2027 y el anhelo azul y amarillo es volver a jugar la Libertadores.

En ese contexto, el entrenador Rodolfo Arruabarrena dipone una formación con los habituales titulares y, entre ellos, Leandro Paredes, quien acumula un trajín importante en un año donde no tuvo descanso por los compromisos también con la selección argentina. Facundo ‘Jagger’ Herrera continúa en la zaga central y la dupla ofensiva es Miguel Merentiel con Leonel Flores, quien fue convocado por Lionel Scaloni para conformar el combinado nacional para los amistosos con Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Posibles formaciones