Por dónde pasan San Lorenzo vs. Central Córdoba y qué canal lo transmite en vivo

La tercera fecha del Torneo Clausura 2026 se cierra este lunes con dos partidos en simultáneo a las 21.15, de los cuáles uno es el de Central Córdoba vs. San Lorenzo en el estadio Alfredo Terrera de Santiago del Estero con arbitraje de Sebastían Zunino -el otro es Huracán vs. Atlético Tucumán-, correspondiente al Grupo A.

El duelo se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere estar suscripto al ‘pack fútbol’-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Central Córdoba vs. San Lorenzo

Posibles formaciones

Santiago del Estero: Javier Vallejos; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Fernando Martínez; Marco Iacobelli, Lucas González, Matías Vera, Horacio Tijanovich; Diego Barrera y Lucas Varaldo o Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

Javier Vallejos; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Fernando Martínez; Marco Iacobelli, Lucas González, Matías Vera, Horacio Tijanovich; Diego Barrera y Lucas Varaldo o Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez. San Lorenzo: Orlando Gill; Nahuel Arias, Emiliano Amor, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Matías Reali; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Néstor Gorosito.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.60 contra 3.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.0.

Ambos clubes se enfrentaron este año en la tercera fecha del Torneo Apertura y ganó San Lorenzo como local en el Nuevo Gasómetro 1 a 0 con gol de Gregorio Rodríguez.