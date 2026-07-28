Por dónde pasan San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza y qué canal lo transmite en vivo

La segunda fecha del Torneo Clausura 2026 inicia este martes con dos cotejos en simultáneo y uno de ellos es el de San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza, correspondiente al Grupo A, en el Nuevo Gasómetro con arbitraje de Fernando Echenique -el otro duelo es Banfield vs. Sarmiento de Junín, por la zona B-.

El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere estar suscripto al ‘pack fútbol-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza

El Ciclón todavía no ganó desde que asumió Néstor Gorosito como entrenador y necesita hacerlo para apaciguar las aguas de una institución inmersa desde hace varios años por una crisis institucional y financiera. Primero, quedó eliminado de la Copa Argentina 2026 a manos de Deportivo Riestra y, después, empezó el certamen en curso con una caída ante Lanús 1 a 0. Con ‘Pipo’, en tanto, se presenta por primera vez ante su gente con el deseo de dar el primer paso hacia una pronunciada mejoría.

El equipo mendocino arrancó el torneo con el pie derecho, con un triunfo sobre Central Córdoba de Santiago del Estero 1 a 0, y necesita sumar puntos para engrosar su promedio. Si bien está 16° en la tabla y de momento sin riesgos de descender, el hecho de que divide sus unidades por una sola temporada hace que sus derrotas impacten mucho más y puede caerse estrepitosamente.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza ganó en su debut en el Torneo Clausura 2026

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito. Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini; Facundo Lencioni, Julian Ceballos y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.06 contra 4.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.08.

Ambos equipos se enfrentaron en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 con victoria de San Lorenzo en Mendoza 1 a 0 gracias a un gol de Diego Herazo.