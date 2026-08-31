Por dónde pasan San Lorenzo vs. Instituto y qué canal lo transmite en vivo

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El partido de la séptima fecha del Grupo A se desarrolla este lunes en Córdoba con arbitraje de Andrés Gariano
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Instituto de Córdoba y San Lorenzo cierran este lunes la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 con el partido que protagonizan a las 21.15 -en simultáneo a Tigre vs. Barracas Central- en el estadio Juan Domingo Perón con arbitraje de Andrés Gariano.
- El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La previa del partido
La Gloria es uno de los mejores equipos del certamen y necesita ganar para recuperar el primer puesto en la tabla de posiciones de su zona, el cual le arrbató Gimnasia de Mendoza con su triunfo sobre Independiente en Avellaneda 3 a 0. El conjunto de Cuyo llegó a los 15 puntos y tiene dos más que los cordobeses, cuya campaña de cuatro triunfos, un empate y una caída lo ubica tercero con 13 unidades, la misma cantidad que Vélez pero por debajo suyo por diferencia de goles.
El elenco dirigido por Diego Flores hace cinco encuentros que no pierde y quiere aprovecharse de un Ciclón que desde un tiempo a esta parte acumula más tristezas que alegrías. El equipo de Néstor Gorosito no tiene regularidad y marcha 12° en la general con siete unidades gracias a dos victorias, un empate y tres caídas. Más allá de que la campaña no es buena ni está a la altura de lo que exige su historia, de sumar tres puntos llegará a los puestos de acceso a los playoffs.
La previa de San Lorenzo vs. Instituto
Posibles formaciones
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Matías Gallardo, Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.91 contra 4.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.13.
- Ambos clubes se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026 y, en el estadio Nuevo Gasómetro, empataron 1 a 1 con anotaciones de Luciano Vietto y Diego Sosa.
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