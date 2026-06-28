Por dónde pasan Sudáfrica vs. Canadá y qué canal lo transmite en vivo

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 empieza a transitar las emociones más fuertes este domingo, cuando se juegue el primer partido correspondiente a la instancia de 16vos de final, la que se agregó en esta edición en la que se estrenó el formato ampliado de 48 equipos. Y los encargados de subirle el telón a la primera instancia de eliminación directa serán Sudáfrica y Canadá, justamente uno de los anfitriones. Todos los detalles de este partido y los demás cruces que se vienen se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

En la Copa del Mundo en la que siguen en carrera los campeones Brasil, Alemania, Argentina, Francia, España e Inglaterra y en la que los persiguen otras potencias que aún no pudieron consagrarse, como Holanda y Portugal, sudafricanos y canadienses pretenden seguir avanzando y convertirse en sorpresas.

El partido, que se juega en Los Angeles y se inicia a las 16 de la Argentina se puede ver en vivo por televisión solamente a través de DSports y el canal 110 de Flow, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas de DGO y Flow, para las cuales se requiere ser cliente. La misma condición vale para Paramount+, el servicio de streaming que dispone del juego.

Canadá le subirá el telón a los 16vos de final del Mundial 2026 este domingo, cuando se enfrente a Sudáfrica en Los Angeles CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tanto Sudáfrica como Canadá debutan este domingo en un choque de eliminatorias en un Mundial y el ganador se medirá en los octavos de final con Países Bajos o Marruecos, que se enfrentan en la noche argentina de este lunes.

A diferencia de Estados Unidos y México, Canadá es la única de las tres selecciones anfitrionas que no competirán en esta ronda ante su público. Tras avanzar como segunda de su grupo, al igual que Sudáfrica, la aventura canadiense se traslada a California y después, en caso de victoria, a Houston.

Pese a ello, goza de una buena noticia. Por primera vez en el certamen podrá contar con su gran figura que hasta aquí no había podido estar por lesión: Alphonso Davies.

Sudáfrica, por su parte, nunca había logrado superar la etapa inicial de una Copa del Mundo, tras tres participaciones: 1998, 2002 y 2010 y por eso también sabe que tiene por delante otra oportunidad histórica.

Sudáfrica compartió el Grupo A con el anfitrión México y pasó de instancia como segundo Carl Recine - Getty Images North America

Sudáfrica vs. Canadá: todo lo que hay que saber

16vos del Mundial 2026.

Día : Domingo 28 de junio.

: Domingo 28 de junio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Los Angeles Stadium, Estados Unidos.

: Los Angeles Stadium, Estados Unidos. Árbitro: João Pedro Silva Pinheiro (Portugal).

Sudáfrica vs. Canadá: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 110 de Flow.

Paramount+.

16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(2º Grupo A) vs. (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Alemania (1º Grupo E) vs. Paraguay (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

(1º Grupo E) vs. (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston. Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

(1° Grupo F) vs. (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey. Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

(1º Grupo C) vs. (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston. Francia (1º Grupo I) vs. Suecia (3º Grupo F) – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

(1º Grupo I) vs. (3º Grupo F) – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

(1° Grupo E) vs. (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas. México (1º Grupo A) vs. Ecuador (3º Grupo E) – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

(1º Grupo A) vs. (3º Grupo E) – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Inglaterra (1º Grupo L) vs. República Democrática del Congo (3º Grupo K) – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

(1º Grupo L) vs. (3º Grupo K) – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

(1º Grupo D) vs. (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco. Bélgica (1º Grupo G) vs. Senegal (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

(1º Grupo G) vs. (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle. Portugal (2º Grupo K) vs. Croacia (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

(2º Grupo K) vs. (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto. España (1º Grupo H) vs. Austria (2º Grupo J)– Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(1º Grupo H) vs. (2º Grupo J)– Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Suiza (1º Grupo B) vs. Argelia (3º Grupo J) – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

(1º Grupo B) vs. (3º Grupo J) – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver. Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

(1º Grupo J) vs. (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Colombia (1º Grupo K) vs. Ghana (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

(1º Grupo K) vs. (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas. Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.