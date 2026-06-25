Por dónde pasan Túnez vs. Países Bajos y qué canal lo transmite en vivo

Túnez y Países Bajos chocan este jueves desde las 20 (hora argentina) por la tercera fecha del Grupo F del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y lo hacen en el estadio de Kansas City con arbitraje de la mexicana Katia Itzel García Mendoza.

El cotejo se transmite en vivo por TV a través de la TV Pública y DSports, canales que se pueden sintonizar online en DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El otro cotejo de la última jornada de la zona lo protagonizan, en simultáneo, Japón y Suecia en Dallas.

La previa de Túnez vs. Países Bajos

El combinado africano ya está eliminado porque fue goleado en sus dos juegos anteriores: 5 a 1 por Suecia y 4 a 0 por Japón. Su pobre actuación incluye, luego de la caída antes los suecos, la expulsión del entrenador francés Sabri Lamouchi, quien fue reemplazado por su compatria Herve Renard, el mismo que dirigió a Arabia Saudita en Qatar 2022 y derrotó a la selección argentina.

Ni siquiera la llegada de Renard torció el rumbo de un combinado que, aunque no era favorito a clasificarse, tenía aspiración de, al menos, ser competitivo. Sin puntos en la tabla de posiciones, ni siquiera puede ser tercero en caso de alcanzar a Suecia en la línea de tres unidades porque perdió el cotejo entre sí, que es el primer ítem de desempate en el sistema ‘olímpico’.

Herve Renard se hizo cargo de la dirección técnica de Túnez en medio del Mundial 2026 Matias Delacroix - AP

Los neerlandeses, por su parte, dominan la tabla de posiciones con cuatro tantos junto a Japón, con quien está igualado en la diferencia de goles y lo que los posiciona primero es que anotaron un tanto más (7 contra 6). En ese contexto, necesita imponerse con autoridad a los tunecinos para no depende de lo que ocurre en el otro duelo y quedarse con el liderazgo de cara a los 16avos de final, instancia a la que ya están prácticamente clasificados incluso como posible mejor tercero.

La Naranja Mecánica persigue su primer título para sumarse a la tabla de campeones, en la que es la única ausente de las potencias. Fue finalista en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010 y disputó las semifinales en Francia 1998 y Brasil 2014, pero nunca llegó a la gloria máxima. A la edición 2026 de la Copa del Mundo se clasificó con el primer puesto en el Grupo G de las eliminatorias de Europa, en el que terminó invicto con seis victorias y dos empates.

Virgil van Dijk es el gran referente de la selección de Países Bajos ARIC BECKER - AFP

Posibles formaciones

Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Omar Rekik, Ali Abdi; Anis Ben Slimane, Ellyes Shkiri; Elias Saad, Hannibal Mejbri y Sebastian Tounekti. DT: Hervé Renard.

Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Omar Rekik, Ali Abdi; Anis Ben Slimane, Ellyes Shkiri; Elias Saad, Hannibal Mejbri y Sebastian Tounekti. DT: Hervé Renard. Países Bajos: Mark Flekken; Denzel Dumfries, Mats Wieffer, Jorrel Hato, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners,Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Wout Weghorst y Memphis Depay. DT: Ronald Koeman.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 1.12 contra 31.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate llega a 12.50.