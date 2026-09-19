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Por dónde pasan Unión vs. Independiente y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la fecha 10 del Grupo A se disputa este sábado a las 16.45 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Luis Lobo Medina

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Santiago Montiel sería titular en el encuentro de este sábado entre Unión e Independiente, por el Clausura 2026
Santiago Montiel sería titular en el encuentro de este sábado entre Unión e Independiente, por el Clausura 2026Independiente

Este sábado se enfrentan Unión e Independiente por la fecha 10 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio 15 de Abril, a partir de las 16.45, con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Tatengue, que viene de perder 2 a 1 con Talleres como visitante, está octavo en la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos al igual que Lanús, que está séptimo, y que Newell’s, que se ubica noveno por diferencia de gol. El Rojo, por su parte, se mantiene en el sexto puesto de la clasificación general del Grupo B con 14 unidades, misma cantidad que Boca pero con menos tantos a favor a pesar de estar igualados en el balance de tantos. En la última jornada igualó 1 a 1 con San Lorenzo como local.

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Unión vs. Independiente: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 16.45 en Santa Fe y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • ESPN Premium.
  • Flow - ESPN Premium.
  • Telecentro Play - ESPN Premium.
  • DGO - ESPN Premium.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Tomás Fagioli, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Lucas Menossi, Emilio Giaccone; Julián Palacios, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; y Marcelo Estigarribia.
  • Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel ‘Chimy’ Ávila y Tomás Parmo.

Cronograma y resultados de la fecha 10

Viernes 18 de septiembre

  • Central Córdoba 2 - 2 Defensa y Justicia (Zona A)
  • Racing 3 - 1 Sarmiento (Zona B)

Sábado 19 de septiembre

  • 14.30: Gimnasia de La Plata vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports
  • 14.30: Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium
  • 16.45: Unión vs. Independiente (Zona A) - ESPN Premium
  • 19: River vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium
  • 21.15: Instituto vs. Talleres (Zona A) - TNT Sports
En el último partido entre Unión e Independiente, por la Copa Argentina 2026, el Rojo ganó 2 a 0
En el último partido entre Unión e Independiente, por la Copa Argentina 2026, el Rojo ganó 2 a 0Fotobaires

Domingo 20 de septiembre

  • 14.45: San Lorenzo vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
  • 17: Rosario Central vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium
  • 17: Platense vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports
  • 19.15: Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium)
  • 21.30: Vélez vs. Tigre (Interzonal) - TNT Sports

Lunes 21 de septiembre

  • 14.30: Aldosivi vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports
  • 19: Barracas Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports
  • 21.15: Lanús vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium
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