Por dónde pasan Unión vs. Independiente y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro correspondiente a la fecha 10 del Grupo A se disputa este sábado a las 16.45 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Luis Lobo Medina
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Este sábado se enfrentan Unión e Independiente por la fecha 10 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio 15 de Abril, a partir de las 16.45, con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Tatengue, que viene de perder 2 a 1 con Talleres como visitante, está octavo en la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos al igual que Lanús, que está séptimo, y que Newell’s, que se ubica noveno por diferencia de gol. El Rojo, por su parte, se mantiene en el sexto puesto de la clasificación general del Grupo B con 14 unidades, misma cantidad que Boca pero con menos tantos a favor a pesar de estar igualados en el balance de tantos. En la última jornada igualó 1 a 1 con San Lorenzo como local.
Unión vs. Independiente: cómo ver online
El encuentro está programado para este sábado a las 16.45 en Santa Fe y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium.
- Telecentro Play - ESPN Premium.
- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Tomás Fagioli, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Lucas Menossi, Emilio Giaccone; Julián Palacios, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; y Marcelo Estigarribia.
- Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel ‘Chimy’ Ávila y Tomás Parmo.
Cronograma y resultados de la fecha 10
Viernes 18 de septiembre
- Central Córdoba 2 - 2 Defensa y Justicia (Zona A)
- Racing 3 - 1 Sarmiento (Zona B)
Sábado 19 de septiembre
- 14.30: Gimnasia de La Plata vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports
- 14.30: Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium
- 16.45: Unión vs. Independiente (Zona A) - ESPN Premium
- 19: River vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium
- 21.15: Instituto vs. Talleres (Zona A) - TNT Sports
Domingo 20 de septiembre
- 14.45: San Lorenzo vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
- 17: Rosario Central vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium
- 17: Platense vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports
- 19.15: Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium)
- 21.30: Vélez vs. Tigre (Interzonal) - TNT Sports
Lunes 21 de septiembre
- 14.30: Aldosivi vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports
- 19: Barracas Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports
- 21.15: Lanús vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium
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