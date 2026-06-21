Por dónde pasan Uruguay vs. Cabo Verde y qué canal lo transmite en vivo

Uruguay, que no pudo ganar en la primera presentación en el Mundial 2026, se enfrenta este domingo a uno de los equipos, a priori, más débiles del torneo, uno de los cuatro debutantes: Cabo Verde. La Celeste, conducida por Marcelo Bielsa, asume el segundo compromiso del Grupo H desde las 19 de la Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, con televisación de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

En la misma zona en la que juega España, Uruguay necesita acomodarse de cara a los 16vos de final, la instancia que se incorporó en esta edición ampliada de 48 equipos, porque además enfrentará a la Furia Roja en el cierre de la zona. En este sentido, la Celeste pretende hacerse fuerte y dejar atrás las críticas que le cayeron tras igualar 1 a 1 con Arabia Saudita en el estreno. El seleccionado africano, por su parte, consiguió un heroico empate 0 a 0 frente al conjunto europeo, justamente.

Este grupo es vital para las aspiraciones de la selección argentina, que está en el Grupo J. De aquí, del H, saldrá su rival de la próxima instancia.

El de este domingo será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países. De hecho, Cabo Verde apenas se cruzó una vez contra una selección sudamericana y fue este año, en un amistoso disputado ante Chile en el marco de su preparación mundialista. En aquella oportunidad, en un encuentro disputado en el estadio Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, la Roja se quedó con la victoria por 4 a 2.

Uruguay no pudo ganar en el debut y no puede descuidarse en la zona en la que España es la gran favorita Lynne Sladky - AP

Uruguay vs. Cabo Verde: todo lo que hay que saber

Fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026.

Día : Domingo 21 de junio.

: Domingo 21 de junio. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Estados Unidos.

: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Estados Unidos. Árbitro: Espen Eskas (Noruega).

Uruguay vs. Cabo Verde: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 19 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

Cabo Verde tuvo una actuación heroica ante España, con la que empató 0 a 0 en el debut Jacob Kupferman - FR171784 AP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Uruguay corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.50 contra los 9.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Cabo Verde. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.42.