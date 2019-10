Marcelo Bielsa dirige por segunda temporada a Leeds United, con el objetivo de ascenderlo a la Premier League. Fuente: AFP

14 de octubre de 2019 • 19:00

El empresario italiano Andrea Radrizzani es el presidente de Leeds, el tradicional equipo inglés que tiene a Marcelo Bielsa como entrenador por segundo año consecutivo. En una entrevista con The Times, el directivo dijo que posee tres ofertas sobre la mesa para que inversores externos compren la mayoría accionaria del club. Precisó que uno de ellos es Qatar Sports Investments (QSI), el brazo financiero del gobierno qatarí para los deportes que tiene en su portfolio de clubes al PSG francés. "Tienen la posibilidad de llevar a este club a competir con Manchester City, por lo que para los hinchas sería una oportunidad fantástica", declaró Radrizzani.

Los otros dos firmes interesados en el club son un empresario estadounidense "fanático de Leeds desde que era chico", según dijo Radrizzani, y el presidente de un club italiano, cuya identidad no trascendió. "Con otro club se puede crear una sinergia para ser más competitivo y apuntar a la Premier League. Podríamos conseguir un préstamo para mejorar la calidad del equipo", apuntó el presidente de Leeds.

De hecho, Radrizzani le compró la mayor parte del paquete accionario del club inglés a un empresario italiano, Massimo Cellino, quien también supo ser propietario de Cagliari, en Italia, y ahora es el dueño de Brescia, club de la Serie A en el que juega Mario Balotelli.

Consultado por The Times sobre cuándo venderá sus acciones, Radrizzani no dio pistas, aunque sí dijo que lo hará luego del ascenso a la máxima categoría: "No sé cuándo abriré la puerta para que otros ingresen, pero quizá sea cuando estemos en la Premier League. El apoyo financiero va a ser más importante en la Premier League", apuntó el presidente de Leeds.

Luego, Radrizzani dio detalles de su inversión en el club. Dijo que puso "más de 90 millones de libras esterlinas" para quedarse con Leeds (US$ 113,7 millones al cambio de hoy), y recalcó que "Leeds da pérdida. En esta liga (el Championship inglés, un equivalente a la Primera Nacional argentina) es imposible no hacerlo. Todavía estamos pagando las consecuencias de mi primer año, porque yo no tenía experiencia y cometimos errores caros con algunos jugadores", se lamentó Radrizzani.

El sueldo de Bielsa

Al explayarse sobre la inversión que realiza en el equipo, el presidente de Leeds se refirió al contrato del Loco. "No dejamos de invertir. Bielsa y su cuerpo técnico cuestan 6 millones de libras al año (US$ 7,5 millones), seguimos comprando jugadores y creo que tenemos un plantel para conseguir el ascenso. No es sustentable económicamente mantener este nivel de sueldos: más de 30 millones de libras al año (US$ 37,9 millones), que quizás sean 33 millones de libras con el sueldo de Marcelo (US$ 41,6 millones) y cerca de 40 millones de libras contando a todos sus ayudantes (US$ 50,5 millones).