Por qué Marcelo Gallardo cree que a pesar de que River no gana “no está todo bien, pero tampoco está todo mal”

River empató 0 a 0 ante Independiente, en Avellaneda, en el duelo de la fecha 13 de la Liga Profesional. Un partido en el que hubo poco juego y muchísima intensidad. Sobre lo que se dio en el partido, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa. Comparó la vorágine con la que se vive el fútbol argentino en relación su equipo y todo lo que debe mejorar. Además, sabe que le falta mucho para ver el River que él pretende, pero rescata cosas muy positivas desde que asumió, a pesar de que no ganó en el torneo local. Además, cómo es el camino del Millonario tras la fecha FIFA en la que tendrá la Copa Libertadores y el Superclásico.

Al análisis que hizo de la igualdad, en primer lugar explicó la tendencia con la que se juega en la liga argentina: “Principalmente se debe a que en el fútbol argentino, todos los partidos que jugamos, fueron disputados físicamente, batallas físicas: se corre, se protesta y se juega poco, ese es un análisis global”. Luego sí se refirió a su River: “Si vamos a lo nuestro, fuimos un equipo presente en la fricción, pero que le falta vuelo futbolístico, nos falta mejorar de la mitad de la cancha para adelante, pero dentro del caos del fútbol argentino estuvimos presentes. No nos alcanza porque tenemos que ganar, hoy Independiente hizo un gran esfuerzo físico y a nosotros nos faltó eficacia. El rival se potenció e hizo un enorme sacrificio de buena manera y nosotros no pudimos conectar para aprovechar esas jugadas y abrir el marcador”.

Para el Muñeco, el Millonario mejoró desde que llegó al equipo y sobre eso, expresó: “Lo que yo diga es un análisis interno, yo veo una mejoría en el equipo, sobre todo en lo físico y en lo que nos corresponde a ser un equipo presente, no sufrimos los partidos defensivamente y en pocas semanas armamos una estructura sólida, defensiva, que no sufrió, que está bien y que va a estar mejor, todo eso debe ser acompañado por el rendimiento futbolístico, algunas cosas positivas en la búsqueda que estamos, se dan, están, pero todavía debemos mejorar mucho”.

Luego, habló de la mejoría que ve en el equipo de atrás para adelante: “Eso es muy positivo. Cuando estás en competencia, detectar los problemas y encontrarle respuesta rápidamente defensivamente es positivo, pero después queremos encontrar el juego, pero sin la vorágine de querer todo ya. El equipo va a encontrar ese juego porque tenemos jugadores y soy consciente de que lo vamos a hacer”.

Además, ante la consulta de qué debe mejorar su equipo, fue reiterativo: “Los rivales también juegan y a nosotros no nos van a dejar jugar y nos van a emparejar desde lo físico, la disciplina, desde lo táctico y nosotros es ahí donde tenemos que encontrar las soluciones. Yo estoy convencido de eso, que lo vamos a conseguir con el correr de los partidos, los días de trabajo. A nosotros no nos llegan fácil, ahí estamos bien, pero tenemos que mejorar desde lo futbolístico”.

En cuando al partido, explicó por qué puso a Nicolás Fonseca en lugar de Kranevitter, luego de que el equipo se quede con uno más desde los 12 minutos del partido: “Fue porque apostamos a la calidad de pase de Fonseca y Simón para asociar y que le llegue de manera correcta a los de arriba, creo que lo hizo bien, no estábamos sufriendo en la mitad de la cancha para seguir con una contención como Kranevitter, por eso seguí con Fonseca”.

Facundo Colidio es un jugador muy importante para Gallardo, pero la lesión le frenó un poco su envión. Por eso, se refirió al pedido que le hace a él y a todos sus jugadores: “Facundo es un jugador versátil, puede jugar en cualquier lado que sea en el ataque, tratamos de no darle rigidez en su posicionamiento, que vayan encontrando espacios, que no se junten, pero que se sienta cómodo, esa es mi filosofía en cuando a las posiciones porque el juego presenta opciones que pueden derivar en la impronta de cada jugador. Pero cuando agarre confianza y se sienta mejor, vamos a funcionar mejor. Nos falta aceitar la máquina y esa es la búsqueda, con jugadores que se desenvuelven de esa manera en lo ofensivo”.

Por último, volvió a ser optimista con lo que ve en el equipo y lo importante que serán los próximos 15 días de receso: “No quiero ser dramático porque no podemos ganar, es raro porque tenemos que ganar, sobre todo desde que llegué yo, pero no todo es negativo, lo positivo es que fuimos presentes, era algo que al equipo le faltaba y hoy está presente, sí debemos corregir mucho y mejorar. No estamos contentos con no poder ganar, pero no está todo bien y no está todo mal, yo soy optimista con lo que viene, tengo un buen plantel y va a funcionar todo”.

Luego de la fecha FIFA, River tendrá un calendario apretado. Una vez que vuelva la acción el Millonario recibirá a Atlético Tucumán, buscando el primer triunfo desde el regreso del entrenador en la Liga Profesional. Luego, comenzará a disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde visitará a Colo Colo en la ida y, a la semana siguiente, jugará el desquite en el Monumental, con la ilusión del pase a la semifinal. Sin embargo, en el medio de los duelos ante los chilenos, visitará a Boca en el Superclásico.

