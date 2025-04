River, sin gol: la histórica racha negativa que acarrea y los números de un presente deslucido

Los 17 remates y las siete atajadas del arquero venezolano José Contreras expusieron el martes pasado el principal déficit de River: la alarmante falta de gol. Entre la escasa efectividad y las impericias ofensivas de un equipo que todavía busca continuidad de sus buenos momentos, el empate 0-0 con Barcelona de Guayaquil potenció una marca negativa que los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán cortar este domingo frente a Talleres en el Monumental: hoy el equipo millonario tiene su peor promedio de gol histórico en una temporada, con solo 14 tantos en 16 partidos.

A lo largo de estos primeros tres meses y medio del 2025, River tiene un promedio de gol de 0,88 por juego. Solamente pudo anotar dos tantos en las victorias ante Independiente, San Martín de San Juan y Ciudad de Bolívar por 2-0 y en el empate 2-2 con Rosario Central; mientras que marcó uno en seis partidos (1-1 con Platense y Sarmiento y 1-0 a Instituto, Lanús, Atlético Tucumán y Universitario) y se quedó sin festejar en seis duelos (la derrota 2-0 con Estudiantes y los empates 0-0 con San Lorenzo, Godoy Cruz, Talleres, Riestra y Barcelona de Guayaquil).

Driussi no anotó goles desde su regreso Rodrigo Néspolo - LA NACION

A lo largo de su historia, River convirtió 8769 goles en 4876 partidos oficiales, mientras que solo en cinco temporadas completó un promedio menor al de un tanto por juego: 0,94 en 1925 y 1983; 0,97 en 2010; y un grito por partido en 1912 y 2013. Claro está, todavía resta por jugarse más de la mitad del año calendario y las competencias están en pleno desarrollo, pero ya es el segundo peor arranque goleador detrás del Torneo Clausura 2010 con Leonardo Astrada como entrenador. Aquel año, el Millonario solo pudo marcar 10 goles en los primeros 16 partidos y terminó en el 13° lugar con solo 16 festejos en 19 juegos.

Tras el empate 0-0 con Barcelona, Gallardo opinó sobre la falta de contundencia de un equipo al que le cuesta convertir aún hasta cuando genera ocasiones de sobra: “Me iría preocupado si el equipo no hubiese tenido el control del juego ni hubiese generado situaciones. Intentamos siempre y casi no nos patearon al arco, con juego a la vista. Nos faltó la contundencia del gol. Hubo buenas situaciones de juego y situaciones de gol con buen movimiento. Los que no hicieron méritos para ganar se llevan los mismos puntos que nosotros. Así es el fútbol. Los jugadores que están bajos deberán levantar. Y la falta de contundencia se mejora tomando mejores decisiones, nada más”.

Facundo Colidio lleva tres anotaciones; volvería a ser titular Rodrigo Néspolo - LA NACION

De los 14 goles del año, solamente siete fueron de los delanteros, que profundizaron el martes su mal rendimiento y aún no logran despegar para consolidar un frente de ataque titular. Tan es así que Miguel Ángel Borja, hoy suplente, es el jugador con más minutos acumulados: suma 1061 y es el único que disputó los 16 partidos, con tres goles y 10 titularidades. Lo sigue Facundo Colidio, con 835 minutos en 13 juegos (10 de titular) y tres festejos. Más atrás aparece Sebastián Driussi, con 598 minutos en 12 encuentros (ocho de titular), sin anotaciones. Y más lejos se anotan Ian Subiabre, con 242’ en ocho juegos (uno de titular) y un gol y Gonzalo Tapia, con 202’ en siete partidos (dos desde el arranque).

Tanto Colidio (desgarro en el aductor derecho el 15/3 ante Riestra) como Driussi (desgarro en el isquiotibial izquierdo el 5/3 contra Talleres) padecieron problemas musculares por los que perdieron continuidad, pero hoy nuevamente se perfilan para ser titulares el domingo frente a Talleres por el Torneo Apertura. Más allá de que no pudieron aprovechar sus oportunidades frente a Barcelona -Driussi hasta malogró un penal a los cinco minutos-, Gallardo volvería a depositar su confianza en ellos tras quedar conforme con el rendimiento del equipo en la Copa Libertadores.

River necesita ganar para enfilar su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura. Y lo hará ante Talleres, ese rival que le arrebató por penales la Supercopa Internacional tras no poder marcarle en 120 minutos. Será un domingo por la noche en el que el equipo del Muñeco buscará recuperar lo más importante: el gol.

Juan Patricio Balbi Vignolo Por

Temas Marcelo Gallardo