Por qué no juega Messi el amistoso ante Bolivia

La selección argentina comienza este miércoles, con el amistoso frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba un nuevo ciclo camino al Mundial 2030, del que será coanfitrión, ya sin Lionel Messi como emblema y capitán. Sin embargo, sí seguiría como cabeza de grupo el DT Lionel Scaloni, próximo a renovar su contrato, según adelantó.

El astro rosarino fue incluido en la lista de convocados para la primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tras la Copa del Mundo porque participará en el partido contra Benín, programado para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, y de esa manera se despedirá definitivamente de la camiseta que más amó. El hecho de ser citado, obliga a su club -Inter Miami- a liberarlo y no es necesario solicitar un permiso extraordinario.

Lionel Messi no jugará este miércoles ante Bolivia ni el sábado ante Burkina Faso; se despedirá el martes ante Benín Roberto Tuero - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Messi anunció su retiro de la selección argentina a fines de agosto, poco después del fallecimiento de su papá, Jorge. No obstante, en una extensa carta que conmocionó a todos dejó en claro que tomó la decisión luego de la final del Mundial en la que la albiceleste cayó por 1 a 0 ante España. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años”, manifestó el rosarino en el texto que escribió de puño y letra y que entristeció a los argentinos.

Ya afuera, ni siquiera se incorporó a los entrenamientos en el predio que la AFA tiene en Ezeiza de cara al partido con Bolivia y se estima que hará lo mismo para el de Burkina Faso. Se uniría al grupo apenas un par de días antes a Benín. Aunque tampoco se descarta que ni eso suceda.

Lionel Scaloni y Lionel Messi, la dupla que encabezó una era dorada de la selección argentina ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Frente a los africanos, el jugador de Inter Miami jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aún más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que se consolidó como el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2025; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las Copas del Mundo de 2014 y 2026 y de los certámenes continentales de 2007, 2015 y 2016.

Estadísticas de Messi en la selección argentina

Las estadísticas de Lionel Messi en la selección argentina Canchallena

Ese día también dirá adiós Nicolás Otamendi, otro baluarte del proceso cuya despedida está opacada por la salida del capitán del ciclo de Lionel Scaloni y uno de los mejores, sino el mejor jugador de toda la historia.

Por tratarse de una jornada especial, Messi utilizará una camiseta preparada para la ocasión. La presentó él mismo en su cuenta oficial de Instagram con un video acompañado de un emotivo mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió. En las imágenes se lo ve apoyar un par de botines en un sillón y luego intercambiar de una percha la última camiseta de la Argentina, que está de frente, por una de espaldas con la forma de la bandera en vertical, un sol gigante y el 10 y su apellido en dorado. Posteriormente, la remera la exhibió también la AFA.