escuchar

Inter Miami afronta este sábado, desde las 18 (hora argentina), un nuevo partido correspondiente a la Major League Soccer (MLS) 2023. Y otra vez, al igual que en el triunfo de la última semana por 3 a 2 ante Kansas City, lo hará sin su capitán y figura indiscutida: Lionel Messi. El astro argentino, quien pidió el cambio al término del encuentro ante Ecuador y no jugó ante Bolivia por la primera doble fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, no viajó con el plantel a Georgia para enfrentar al equipo que tiene a dos compatriotas: Thiago Almada y Santiago Sosa.

En una conferencia de prensa que brindó el viernes, el DT de Inter Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino, aclaró que Messi “está bien” pero que administrará su esfuerzo para no sufrir lesiones. ”Tendremos cuidado con él porque tenemos muchos partidos importantes en poco tiempo”, anticipó cuando aún no se había hecho público que el rosarino no viajaría. El calendario que se le viene al combinado floridano hace que sea obligatorio regular esfuerzos. Desde este fin de semana y hasta el 18 de octubre próximo, el equipo disputará ocho encuentros, incluida la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo, el miércoles 27, en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

Desde su debut en Miami, el 21 de julio, la ‘Pulga’ afrontó once compromisos con Las Garzas y uno con la Argentina, entre los que promedió un gol por encuentro.

Por segundo partido consecutivo, Lionel Messi no jugará con Inter Miami ante Atlanta United SEAN M. HAFFEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Atlanta United vs. Inter Miami: todo lo que hay que saber

Fecha 32 de la Major League Soccer 2023 - Zona A.

Día : Sábado 16 de septiembre.

: Sábado 16 de septiembre. Hora : 18 (horario argentino).

: 18 (horario argentino). Estadio : Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en Georgia.

: Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en Georgia. Árbitro : Jair Marrufo.

: Jair Marrufo. TV : No disponible en la Argentina.

: No disponible en la Argentina. Streaming: Apple TV+.

¿Cómo llegan ambos equipos?

La franquicia campeona de la edición 2018 del certamen local estadounidense -en ese entonces, con Gerardo ‘Tata’ Martino como DT- busca consolidarse en puestos de acceso directo a los playoffs. Actualmente se ubica en la sexta posición de la zona A, con 42 unidades cosechadas a lo largo de 28 partidos disputados (11 triunfos, nueve empates y ocho derrotas). En la última jornada igualó 2 a 2 con Dallas en condición de visitante gracias a los goles del griego Giorgos Giakoumakis y el georgiano Saba Lobzhanidze (el estadounidense Paul Arriola y el tanzano Bernard Kamungo anotaron para los Cowboys).

El imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta United, con capacidad para 71.000 espectadores Atlanta United

Inter Miami, en tanto, está lejos de la zona de playoffs pero acumula 11 partidos sin conocer la derrota. No perdió ninguno desde la llegada de Messi e incluso ganó el único que disputó sin él en cancha, en el marco de la última fecha, cuando derrotó 3 a 2 a Kansas City con un doblete del ecuatoriano Leonardo Campana y un tanto del ex Colón Facundo Farías (el húngaro Dániel Sallói y el mexicano Alan Pulido convirtieron para el Sporting). El rosarino se estaba entrenando con la selección argentina de cara a la primera doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Posibles formaciones

Atlanta United: Brad Guzan ; Brooks Lennon, Miles Robinson , Luis Abram , Caleb Wiley ; Santiago Sosa , Amar Sejdic , Tyler Wolff, Thiago Almada ; Saba Lobzhanidze y Giorgos Giakoumakis.

; Brooks Miles , Luis , Caleb ; Santiago , Amar , Tyler Thiago ; Saba y Giorgos Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Jordi Alba; Benjamín Cremaschi, Sergio Busquets, Dixon Arroyo; Leonardo Campana, Facundo Farías y Robert Taylor.