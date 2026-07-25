Por qué River aceleró la salida de Quintero, el prescindible Nº 16: su futuro estaría en Brasil

El fastidio evidente quedó a la vista de todos. Cuando a los 42 minutos del segundo tiempo, Nicolás Fernández anotó el tercer gol para que Belgrano obtuviera el primer título oficial de su historia en Primera División, Juan Fernando Quintero era un espectador privilegiado a pocos centímetros de la línea de cal, esperando que el árbitro Yael Falcón Pérez autorizara su ingreso por Juan Cruz Meza.

Ahí empezó a irse de River. Ahí empezó a gestarse definitivamente el adiós del colombiano, quien curiosamente quedó al margen del último partido del semestre, frente a Blooming en el estadio Monumental, porque se incorporó a la selección de Colombia en vísperas de la Copa del Mundo, situación que no fue replicada por su compatriota Kevin Castaño, también convocado, pero suplente contra el conjunto boliviano. Fue una señal contundente de que el futuro del número 10 no iba a estar en River luego de acumular apenas 455 minutos sobre 1380 posibles bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet, tomando en consideración que estuvo disponible en 15 partidos oficiales, entre ellos uno con alargue incluido frente a San Lorenzo.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se… pic.twitter.com/f9lMyzMX3s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

En cada ocasión donde fue consultado sobre River mientras participaba del Mundial, Juanfer eludió el asunto. Sin embargo, su semblante exhibía un claro malestar. Aunque tenía contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, su decisión ya estaba tomada: marcharse del club de Núñez por segunda vez, tal como sucedió en 2020 para jugar en China y a fines de 2022, cuando asumió Martín Demichelis en reemplazo de Marcelo Gallardo.

Y así como la permanencia de Castaño sirvió para leer entre líneas que el talentoso enganche zurdo ya no anteponía las necesidades del equipo por encima de sus intereses a corto plazo, el regreso inmediato de Gonzalo Montiel y la llegada de Nicolás Otamendi para ponerse bajo las órdenes de Coudet terminaron de evidenciar que el caso Quintero no iba a tener retorno.

Para colmo, extraoficialmente desde la entidad de Núñez dieron a conocer el miércoles por la tarde que Juanfer contaba con una licencia por asuntos personales y que próximamente viajaría desde Miami hacia Medellín a raíz de ese motivo en lugar de reintegrarse al plantel el jueves 24 de julio, tal como anticipó Coudet luego de la eliminación ante Aldosivi. Una vez conocida esa prórroga en las vacaciones que el colombiano tenía luego del Mundial, explotó la bomba.

“Con el entrenador no hablo desde que me fui. Seguramente no tenga conocimiento de la situación. Seguramente no soy prioridad para él; si yo hubiera sido prioridad para Coudet, a los dos días estaba de vuelta”, manifestó en diálogo con ESPN, apenas una hora después que trascendiera la información de la solicitud en cuestión. A partir de ahí surgió un interrogante inevitable, ¿había un permiso o Quintero sabía que no estaba en los planes? Y más controvertido aún: ¿será cierto que el jugador envió un mensaje y jamás le llegó una respuesta del protagonista en cuestión?

Juanfer Quintero nunca fue prioridad para Coudet Prensa River

Antes de que el plantel se tomara vacaciones, desde el jueves 28 de mayo, Coudet se refirió a la situación de Quintero. “Estuvimos charlando, tengo una gran relación con él. Debe ser con el que más hablé de los jugadores desde que llegué. Estuvimos hablando una hora y media en mi oficina el lunes. Al otro día me desayuné con que estábamos peleados, que había un maltrato, un destrato. No sé cuál es el objetivo”, expresó el DT, cuando trascendió la intención del colombiano.

Lo cierto es que Quintero no formaba parte de la lista de los 15 prescindibles que reveló River mediante un comunicado, la misma herramienta que empleó la institución para anunciar la partida con un reconocimiento incluido: “El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”.

El 17 de julio de 2025, luego de un acuerdo con América de Cali a cambio de US$ 2.250.000, Juanfer firmó su contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2027, con una cláusula de rescisión valuada en tres millones de euros. Feliz por tener nuevamente como DT a Gallardo, su amigo, inmediatamente se quedó con la camiseta número 10. Sin embargo, la historia no fue feliz porque el tercer ciclo del colombiano y el segundo del Muñeco fueron sin éxito.

Coudet da indicaciones en una pausa de hidratación por la Copa Sudamericana, en el partido de River ante Red Bull Bragantino; Juanfer toma agua Gustavo Garello - AP

Los números indican que Quintero disputó 40 partidos oficiales en la última etapa —fue titular en 22—, con cuatro goles y seis asistencias. Lejos de tener un nivel constante, atravesó el camino de la irregularidad. Con la llegada del Chacho, perdió protagonismo. Y también la cinta de capitán asignada en enero, cuando Franco Armani estaba lesionado. A partir de esa sucesión de hechos, no costaba demasiado imaginar la partida de Juanfer, cuya estadía en los clubes de su carrera nunca alcanzó los tres años completos.

Urgido por la necesidad de liberar un cupo de extranjeros para cumplir con la reglamentación que indica un máximo de seis contratos registrados, tal como oportunamente acordaron la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados con el motivo de proteger los puestos de trabajo para jugadores nacidos en el país, la dirigencia y la secretaría técnica de River vieron en Quintero y su deseo de salir una buena posibilidad para resolver el asunto pese a que el enganche podría haber tenido valor en el mercado luego de jugar el Mundial, sumado a un detalle no menor: al club de Núñez le restan pagarle dos cuotas, que están en el plazo estipulado, a América de Cali.

⚽ ¡Gol salvador de JuanFer Quintero para River Plate! ⚪🔴



🔥 En la última de partido el colombiano el colombiano puso el 2-2 frente a San Lorenzo y forzó los penales.



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En ese contexto, la partida de Quintero, autor del que muchos hinchas consideran el gol más importante en la historia de River, divide opiniones fuertemente: por un lado, se encuentran aquellos que consideran que Juanfer tomó la decisión por un destrato de Coudet; por el otro, están quienes ven al colombiano como un jugador conflictivo que nunca puede sostenerse en una institución.

Posturas al margen, está claro que no habrá cuarta etapa para el futbolista nacido en Colombia, el país donde si el destino pretende jugar una mala pasada, puede haber un reencuentro en la final de la Copa Sudamericana, debido a que Quintero tiene avanzada su incorporación a Atlético Mineiro.