Portland Timbers vs. Houston Dynamo FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Portland Timbers recibe a Houston Dynamo FC en la jornada 34 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Portland Timbers y Houston Dynamo FC correspondiente a la jornada 34 de la MLS se disputará este domingo 1 de noviembre a las 23.45 h en el Providence Park, ubicado en la ciudad de Portland, Oregon.
El presente de ambos equipos
Portland Timbers llega al compromiso tras haber conseguido una victoria en su última presentación ante St. Louis City SC, partido que finalizó 3-2. Por el lado de la visita, Houston Dynamo FC también arriba con el ánimo en alto luego de vencer a Seattle Sounders FC por 1-0 en su reciente encuentro.
Números de cara al partido
Ambos conjuntos llegan a esta instancia de la competencia con la confianza que otorgan sus resultados positivos previos. El rendimiento en esta etapa final de la temporada será determinante para las aspiraciones de ambos clubes en el marco del torneo.
Lo que está en juego
Este enfrentamiento resulta clave para las posiciones finales en la tabla de la MLS. Tanto Portland Timbers como Houston Dynamo FC buscarán sumar de a tres para cerrar la fase regular del certamen con un envión positivo de cara a las definiciones que se avecinan en la temporada 2026.
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