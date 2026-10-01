Portugal ganó tras el portazo de Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus fue contundente: “No nos va a separar”

El primer partido de Portugal después del portazo de Cristiano Ronaldo tenía inevitablemente una atención diferente. Apenas un día después de que el capitán abandonara la concentración por sus diferencias con el entrenador Jorge Jesus, el seleccionado luso venció 4-2 a Dinamarca en Copenhague, consiguió su tercera victoria consecutiva en la Nations League y dio una respuesta en la cancha. Después, el técnico enfrentó las preguntas que habían quedado pendientes: “Las cosas que pasan no separan al grupo, no nos separaron y no nos van a separar”.

La noche había comenzado con una imagen difícil de pasar por alto. Rafael Leão fue titular y utilizó la camiseta número 7 que habitualmente viste Cristiano. Gonçalo Ramos, en tanto, ocupó el centro del ataque como único número 9. El delantero de Milan, que en el Mundial de Qatar 2022 ya había desplazado a Ronaldo de la formación titular —aunque en el último apenas sumó un tanto y pocos minutos—, terminó como una de las figuras: asistió en el primer gol y convirtió el segundo.

Todo ocurrió después de horas particularmente agitadas para Portugal. Jesus había recibido silbidos de varios hinchas a la salida del hotel y la escena se repitió en el estadio Parken, después de una entrevista previa al encuentro. El conflicto con el máximo goleador histórico del seleccionado había dejado al entrenador en el centro de las miradas.

‼️🇵🇹 Jorge Jesus, ABUCHEADO por los aficionados de Portugal a su salida del hotel en Copenhague



No le perdonan cómo ha ECHADO a Cristiano RONALDO de la Selección con sus mentiras ❌



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Antes de jugar, el DT había evitado profundizar sobre lo ocurrido. “Hoy es día de partido. Quiero concentrarme en el partido. Después iremos al Dragão y nos concentraremos en el partido [contra Noruega, el domingo]. Después seguramente tendremos tiempo para hablar de eso. En este momento es un asunto cerrado”, afirmó. Y aseguró que estaba “completamente con la conciencia tranquila”.

Portugal trasladó rápidamente la atención hacia la cancha. Después de salvarse en una llegada clara de Dinamarca, abrió el marcador a los 13 minutos. Gonçalo Ramos estuvo cerca de convertir y, en la continuidad, participó de la acción que terminó con una buena definición de João Cancelo. El lateral celebró frente a los simpatizantes portugueses con una serie de gestos: se señaló el oído, negó con el dedo, tocó el escudo de su camiseta, abrió los brazos y terminó con lo que conocemos de este lado del océano como “Topo Gigio”.

Joao Cancelo y un festejo ¿DEDICADO?



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La ventaja duró apenas diez minutos. Mikkel Damsgaard encontró el 1-1 con un remate colocado, pero Portugal respondió casi inmediatamente. Bruno Fernandes y Ramos armaron una gran combinación, con taco incluido, y el delantero definió el mano a mano para establecer el 2-1 a los 25 minutos.

El atacante, que también había convertido frente a Noruega y ahora quedó como referencia ofensiva tras la salida de Ronaldo, reconoció después del partido: “Todos tenemos mucha calidad, el míster tiene mucho para elegir, pero estoy feliz por consolidar mi posición dentro del grupo”. Y también respaldó el trabajo de Jesus: “Sobre todo, el nuevo entrenador ayuda mucho. Tenemos las ideas más claras, sabemos exactamente dónde está cada compañero, tanto para defender como para atacar, y eso se vio en el partido de hoy, pero también en los anteriores”.

Dinamarca volvió a igualarlo a los 53. Rasmus Hojlund escapó en velocidad y picó la pelota ante Diogo Costa para el 2-2. Su festejo tuvo otra inevitable referencia a la historia que rodeó al encuentro: saltó, giró en el aire y celebró con el característico “Siuuu” de Ronaldo.

¡EL BICHO HOJLUND! El delantero de Dinamarca festejó el 2-2 vs. Portugal ¡¡CON EL SIU DE CRISTIANO RONALDO!!



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Portugal, sin embargo, volvió a reaccionar. Bruno Fernandes encontró a Vitinha con un pase preciso y el mediocampista de 1,70 metros sorprendió con un cabezazo para marcar, en su partido número 46, su primer gol con el seleccionado y también el primero de cabeza de su carrera. João Félix, que ingresó desde el banco, estableció el 4-2 definitivo a los 87. La victoria dejó a Portugal con nueve puntos y tres triunfos en igual cantidad de presentaciones desde la llegada de Jesus. Pero una vez terminado el partido, las preguntas volvieron inevitablemente hacia Ronaldo.

“Yo no tengo un grupo en la mano. Tengo un grupo que cree en la idea del entrenador. Ellos creen en mis ideas y, como tienen mucha calidad individual, las cosas se vuelven más fáciles. Si eso es tener un grupo en la mano, entonces lo tengo, porque van de la mano conmigo y con mis ideas”, respondió Jesus.

Cuando le preguntaron si había resultado difícil mantener la concentración en medio de la crisis, fue todavía más contundente. “A mí no me resulta difícil concentrarme. ¿Sabe qué es difícil para mí? No entender lo que pasa ahí dentro. No saber entrenar a mis jugadores. Eso sí es difícil para mí. El resto... cero”, sostuvo. Y enseguida añadió: “Lo importante es lo que tenemos que hacer. Las cosas que pasan no separan al grupo, no nos separaron y no nos van a separar”.

Jorge Jesus reacciona durante el duelo con Dinamarca Ulrik Pedersen - ZUMA Press Wire DPA

Ramos también fue consultado por el efecto que pudo tener la salida de Cristiano en la preparación y buscó quitarle incidencia al conflicto: “Los asuntos externos no influyen en la importancia del partido de hoy”.

Vitinha fue otro de los futbolistas que habló directamente sobre los últimos días. “Todos vimos lo que pasó, tenemos redes sociales. Intentamos mantener el foco en el partido y creo que respondimos de la mejor manera”, señaló. Luego reforzó la idea: “Intentamos concentrarnos en el partido y fue lo que hicimos. Creo que respondimos de forma increíble y felicitaciones a todo el grupo por eso”. El mediocampista de Paris Saint-Germain también elogió abiertamente al entrenador. “El trabajo del míster empieza a dar resultado, ya se ve. Creo que quedó demasiado claro y, afortunadamente, está saliendo bien”, expresó.

El clima alrededor del DT también mostró otra cara después del triunfo. Si antes del encuentro había sido recibido con silbidos, tras el triunfo hubo simpatizantes portugueses que manifestaron su respaldo. Y, durante el propio partido, se vio en las tribunas el mensaje “Love you Jesus”.

El mensaje de apoyo de los portugueses con su entrenador Jorge Jesus LISELOTTE SABROE - Ritzau Scanpix

Todo ocurrió menos de 24 horas después de la salida de Ronaldo. El delantero de 41 años había abandonado la concentración luego de la conferencia de prensa de Jesus y posteriormente publicó un comunicado en el que anticipó: “A su debido tiempo, contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”.

La victoria en Copenhague no cerró el episodio. Jesus ya anticipó que recién después del próximo compromiso, el domingo ante Noruega desde las 15.45 en el estadio do Dragão, estará dispuesto a profundizar sobre lo ocurrido. “Después del partido del Dragão veremos qué pasa. Hasta entonces tengo que estar concentrado en el próximo partido, como estuve concentrado en el de hoy”, afirmó. Antes de enfrentar a Dinamarca había prometido que entonces hablará “sin escapar” del tema y había dejado una consideración sobre Ronaldo que permanece más allá del conflicto: “Es un símbolo y una figura. Eso no está en discusión”.