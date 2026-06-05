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Portugal vs. Chile, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Portugal recibe a Chile en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 14.45 h en el Estádio do Jamor, ubicado en la ciudad de Oeiras.

El momento de los equipos

Portugal llega al compromiso tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a EEUU en su presentación previa. Por su parte, Chile afronta este desafío con la intención de revertir su imagen tras la derrota sufrida ante Nueva Zelanda por 4-1.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados buscarán ajustar piezas en este inicio de actividad. Mientras Portugal llega con la confianza de un marcador favorable y la valla invicta en su último cotejo, Chile deberá corregir deficiencias defensivas tras haber recibido cuatro goles en su reciente actuación contra el equipo neozelandés.

Lo que está en juego

El partido representa una oportunidad fundamental para que ambos cuerpos técnicos evalúen rendimientos y consoliden el funcionamiento colectivo de cara a los próximos compromisos internacionales de la temporada 2025.

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