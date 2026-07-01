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Portugal vs. Croacia, por Mundial 2026: horario y cómo ver el partido de 16vos de final

El encuentro correspondiente a los 16avos de final se disputará este jueves a las 20 (hora argentina) en Toronto con arbitraje de Espen Eskås

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Cristiano Ronaldo y Luka Modric, una de las dos leyendas se despedirá el Mundial 2026
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Portugal y Croacia protagonizarán este jueves uno de los tres cruces entre equipos de Europa en los 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El encuentro está programado para las 20 (hora argentina) en Toronto y se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Flow - Canal 109 y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al choque que arbitrará el noruego Espen Eskås, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado luso con una cuota máxima de 1.82 contra 5.19 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.69.

Portugal vs. Croacia: todo lo que hay que saber

Mundial 2026 - 16avos de final

  • Día: Jueves 2 de julio de 2026.
  • Hora: 20 (hora argentina).
  • Estadio: Toronto (Canadá).
  • Árbitro: Espen Eskås (Noruega).
  • TV: DSports.
  • Streaming: DGO, Flow - Canal 109 y Paramount+.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

El partido significará, ineludiblemente, la despedida de una leyenda del torneo y de las copas del Mundo: Cristiano Ronaldo o Luka Modric. El atacante luso quiere llegar a la gloria máxima en su sexta cita ecuménica para no ser menos que Lionel Messi mientras que el balcánico tiene la espina de haber sido subcampeón en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022.

El elenco portugués todavía no exhibió todo su potencial y tiene una prueba de fuego para demostrar que puede ser campeón del mundo por primera vez en su historia. Debutó con un empate frente a República Democrática del Congo 1 a 1 y, luego goleó a un débil Uzbekistán 5 a 0. Por último, igualó con Colombia 0 a 0 en un juego que mereció perder y terminó segundo en el Grupo K con cinco puntos.

La selección de Portugal anhela ganar el Mundial por primera vez, en el último baile de Cristiano Ronaldo
La selección de Portugal anhela ganar el Mundial por primera vez, en el último baile de Cristiano RonaldoEric Gay - AP

El equipo balcánico, por su parte, debutó con una derrota ante Inglaterra 4 a 2 y, luego, se recuperó con triunfos sobre Panamá 1 a 0 y Ghana 2 a 1. Es así que terminó segundo en el Grupo L por detrás de los británicos con seis unidades. No obstante, es un equipo acostumbrado a dar grandes golpes y sus dos últimas actuaciones en la Copa del Mundo la ubican como un rival peligroso, más allá de que sus figuras están en el cierre de sus respectivas carreras porque no solo Modric disputa sus últimos juegos sino también referentes como Ivan Perisic y Mateo Kovacic.

Posibles formaciones

  • Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
  • Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongracic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Vlašić, Petar Sucic, Martin Baturina; Ivan Perisic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalić.
Croacia fue subcampeón del mundo en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022
Croacia fue subcampeón del mundo en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022DARRIAN TRAYNOR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por tratarse de dos países afiliados a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), hay muchos antecedentes de partidos entre sí. La última vez que se vieron las caras fue en la UEFA Nations League 2024 y empataron 1 a 1.

  • El ganador del encuentro avanzará a octavos de final y chocará ante España o Austria, que se enfrentarán el mismo jueves pero a las 16 (hora argentina) en Los Angeles.
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