Portugal vs. Nigeria, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este miércoles 10 de junio a las 16.45 h en el Estádio Dr. Magalhaes Pessoa, ubicado en la ciudad de Leiria.

El momento de los equipos

Portugal afronta este compromiso tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Chile en su última presentación. Por su parte, Nigeria llega al duelo luego de empatar 2-2 ante Polonia en su partido más reciente.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados buscarán ajustar piezas en este amistoso. Mientras que los lusos llegan con la confianza de un triunfo reciente, el equipo nigeriano intentará recuperar la solidez defensiva tras el empate ante el conjunto polaco.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional sirve como preparación clave para ambos equipos de cara a sus próximos desafíos oficiales, permitiendo a los cuerpos técnicos probar variantes tácticas y evaluar el rendimiento de los jugadores en un escenario de alta competencia.