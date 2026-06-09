Portugal vs. Nigeria, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Portugal recibe a Nigeria en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se disputará este miércoles 10 de junio a las 16.45 h en el Estádio Dr. Magalhaes Pessoa, ubicado en la ciudad de Leiria.
El momento de los equipos
Portugal afronta este compromiso tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Chile en su última presentación. Por su parte, Nigeria llega al duelo luego de empatar 2-2 ante Polonia en su partido más reciente.
Números que anticipan el duelo
Ambos seleccionados buscarán ajustar piezas en este amistoso. Mientras que los lusos llegan con la confianza de un triunfo reciente, el equipo nigeriano intentará recuperar la solidez defensiva tras el empate ante el conjunto polaco.
Lo que está en juego
Este amistoso internacional sirve como preparación clave para ambos equipos de cara a sus próximos desafíos oficiales, permitiendo a los cuerpos técnicos probar variantes tácticas y evaluar el rendimiento de los jugadores en un escenario de alta competencia.
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