Portugal vs. Noruega por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Portugal y Noruega correspondiente al grupo A4 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este domingo 4 de octubre a las 15.45 h en el Estádio do Dragão, ubicado en la ciudad de Porto.

El momento de los equipos

Portugal llega al compromiso tras conseguir una victoria por 4-2 frente a Dinamarca en su presentación previa, lo que le otorga confianza para este nuevo desafío en casa. Por el contrario, Noruega arriba al encuentro con la necesidad de recuperarse tras la caída por 2-1 sufrida ante Gales en su último partido.

Números que anticipan el duelo

El conjunto luso buscará aprovechar su localía en el Estádio do Dragão para consolidar su posición en el grupo. Por su parte, el equipo noruego intentará romper la racha negativa y sumar puntos vitales fuera de casa ante un rival de jerarquía, buscando mejorar su efectividad ofensiva tras el último resultado adverso.

Lo que está en juego

Con el desarrollo del grupo A4, cada punto resulta fundamental para las aspiraciones de ambos seleccionados. Mientras Portugal busca capitalizar su buen momento para escalar posiciones, Noruega necesita sumar unidades de manera urgente para no perder terreno en la tabla de posiciones y mantener sus expectativas de clasificación intactas.