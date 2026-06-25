Posiciones del Grupo A del Mundial 2026: así quedó la tabla, con las clasificaciones de México y Sudáfrica

Se definió este miércoles con la última fecha el Grupo A del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con, además de la ya sabida clasificación de México como líder, la sorpresa de Sudáfrica, que logró su primera victoria y avanzó como su escolta.

El Tri, en su tercera presentación, superó a República Checa 3 a 0 en el estadio Azteca con tantos de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo y cerró una primera etapa perfecta con 9 puntos y sin goles recibidos. A pesar de que llegó a la última jornada sin posibilidades de perder el primer puesto por el sistema de desempate ‘olímpico’, el anfitrión ratificó su buen inicio de certamen.

En simultáneo, en el estadio Monterrey, los Bafana Bafana sorprendieron a Corea del Sur y le ganaron 1 a 0 con un tanto de Thapelo Maseko y aprovecharon la derrota de los europeos para saltar hasta el segundo puesto, con el que se metieron en los cruces y enfrentarán a Canadá.

Los coreanos, por su parte, quedaron terceros con tres puntos y una diferencia de gol de -1 y tendrán que esperar hasta que termina la primera etapa para saber si acceden a los playoffs como uno de los mejores terceros. Los checos, en tanto, se despidieron sin victorias y con una sola unidad.

Lo saliente para el conjunto de Javier Aguirre es que el hecho de ser primero le posibilita enfrentar a un tercero en los 16avos de final. El mismo saldrá de la zona C, E, F, H o I y dependerá de cómo se cierre la tabla de terceros entre todas las zonas. Además, jugará el cruce en el estadio Azteca y, de ganar, volverá a presentarse en ese mítico escenario como local en octavos.

México, como anfitrión, quiere ser protagonista del Mundial, que recibe por tercera vez en su historia tras las ediciones de 1970 y 1986. De hecho, sus mejores actuaciones fueron en esos certámenes, donde llegó hasta los cuartos de final vs. Italia y Alemania, respectivamente.

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026